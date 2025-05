Los comerciantes del entorno de Munuza, a favor de ampliar aceras

El anuncio realizado ayer por los concejales Pelayo Barcia y Gilberto Villoria del inicio este jueves de la prueba sobre el tráfico de la calle Munuza y su entorno, que pasará de dos carriles a uno solo, pilló ayer a contrapié a los comerciantes de la céntrica vía. En términos generales, los dueños de los negocios de la zona están a favor, cada uno con sus matices, de ganar espacio para los peatones. Eso sí, algunos de ellos temen que el paso a un carril, aunque sea en una fase de pruebas, pueda generar problemas de fluidez de tráfico, especialmente con los vehículos de grandes dimensiones.

Uno de estos comerciantes es Francisco Javier Luis, de la Droguería Asturiana ubicada al comienzo de San Bernardo. Confía en que la medida no suponga grandes cambios para la fluidez de los vehículos. "Me parece excelente y no creo que vaya a afectar al tráfico. Simplemente, se necesita un poco de organización". También celebra que en el tramo de Munuza, se gane espacio para caminar. "Las aceras son muy estrechas y lo raro es que no haya más accidentes. Las ciudades son para los ciudadanos".

Javier Melón, en la puerta de la librería Central de la calle San Bernardo. | C. T.

También en San Bernardo, María José Fernández, de la floristería La Jovellana, aprueba la medida. "Me parece bien ganar acera y es ir adecuándose al futuro". Pero también plantea una duda para el futuro. "No tenemos zonas de carga y descarga suficientes para todos los que somos y si la acera se amplía tampoco podemos parar aunque sea cinco minutos a dejar la mercancía". En la librería Central también ven con buenos ojos la prueba. "Creo que el tráfico puede ser más fluido. Con dos carriles hay veces que los coches se estorban entre ellos. Con uno solo, la organización será mejor", menciona Jorge Melón. En la misma línea opina su hermano Javier. "Como negocio nos viene bien siempre que haya una disminución del tráfico. La cuestión va a estar en cómo van a pasar los vehículos grandes por estas dos esquinas".

En el cruce entre Domínguez Gil y San Bernardo, Olivia Fernández de Novedades Europa añade otra incógnita. "Una vez que corten el carril y en plena campaña de verano, todo el tráfico que venga de la Feria o la playa pasa por aquí".