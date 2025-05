La empleada del hogar acusada de sustraer 47.400 euros de la mujer a la que asistía en Gijón reconoce haber sacado "mucho dinero" debido a su ludopatía

La empleada del hogar acusada de sustraer 47.400 euros de la mujer a la que atendía en la avenida de la Costa de Gijón reconoció haber retirado "mucho dinero" de la cuenta bancaria de la señora a la que cuidaba y hacerlo por un problema de ludopatía. En la vista oral celebrada ante la Sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias afirmó que llegó a pasar por especialistas para tratarse de la enfermedad. Sin embargo, no presentó durante el juicio ningún documento que acredite si esto es cierto o no.

Según su declaración, la acusada estuvo contratada por la señora, ya fallecida, desde junio del 2023 hasta enero del 2024, fecha en el que el sobrino de la víctima fue conocedor de la disminución de dinero. No obstante, afirma que no fue hasta el 2 de agosto de 2023 cuando realizó la primera retirada de dinero sin el consentimiento de la mujer titular de la cuenta. Lo hacía de forma periódica y sacando 600 euros. "Esa tarjeta era el máximo que podía sacar", explicó.

La confianza y estrecha relación que tenían ambas hacía que, cuando la señora iba a retirar dinero al banco, la cuidadora le acompañaba situándose detrás. Así fue como memorizó la clave de la tarjeta para luego llevársela a hurtadillas y hacer ella sus extractos.

La acusada no llegó a mencionar de forma directa el destino de ese dinero, pero si reconoció que era ludópata, un problema que venía de años atrás cuando acudió por primera vez al casino y ganó 15.000 euros. Pese a que alega que acudió al psiquiatra desde 2021 hasta principio del 2022, acabó dejándolo ese mismo año después de pasar por dos especialistas.

En la vista oral también participó como acusación particular el sobrino de la afectada que fue el que descubrió el descenso de dinero en la cuenta de su tía. Habló sobre un pago, de 18.000 euros que, presuntamente, habría sido para una operación privada de su tía con la que el no estaba de acuerdo y por eso se la ocultó. Al tener constancia de la falta de dinero, el sobrino llamó a la acusada que explicó que ese dinero era para gastos de su empleadora. "Me dijo que ella solo la acompaña, que mi tía tenía sus caprichos".

Estas palabras le sorprendieron, ya que recuerda que su tía era "muy celosa para usar la cartilla" e incluso afirma que en las últimas semanas "no sabía donde se encontraba". Ese mismo día, un viernes, el sobrino acudió a la Policía Nacional a denunciar, pero al no ser el titular de la cuenta bancaria no pudo hacerla efectiva. Cuando fue al lunes siguiente, la cuidadora ya se había personado junto a su abogado en la comisaría para reconocer los hechos.

Una de las agentes implicada en la investigación expuso que al analizar la cuenta bancaria había una variación muy notable en el volumen de las retiradas y que la mayoría eran de 600 euros. "Antes de contratar a esta mujer realizaba una o dos al mes. Cuando empezó eran más abundantes y en cajero que no era algo muy habitual". También señaló que no se podía certificar cuantos de esos reintegros eran los que realizó la empleada. "Pudo sacar más de 15.000 euros, pero no se puede concretar la cifra".

Ante la declaración de todas las partes, el Ministerio Fiscal pidió que se le condenase a la acusada por un delito continuado de estafa pero con la atenuante de confesión, reclamando dos años y dos meses de prisión, sustituyendo la pena por la expulsión de la acusada del territorio nacional durante ocho años y responsabilidad civil de 47.400 euros. Por su parte, la acusación reclama también una responsabilidad civil a la empresa de colocación que puso en contacto a la empleada con la señora.