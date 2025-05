El homenaje al arroz con pitu triunfa en el 17º Campeonato de Pinchos de Gijón

Presentado en un soporte con una figura en la que aparece una madre que carga con su niño a hombros, ejemplificando lo que aún por desgracia sucede en las calles de muchos países del mundo, Mariano Mier, de El Quinto, logró que su creación fuese la más valorada en el 17.º Campeonato de Pinchos de Gijón. Consiguió así por segunda vez la "Escalerona de Oro", en esta ocasión con "Arroz con pitu", en el que incluía ingredientes de once países. "Tiene ese toque crujiente, ácido y potencia. Además, al final marca el pollo, el ingrediente principal", resume sobre las sensaciones de este pincho su creador. "Incluye un arroz suflado, rellenado de paté de pitu, como homenaje al arroz con pollo que hay prácticamente en todos los países del mundo", indicó.

Por la izquierda, Julián Iglesias (Vinos y Chacinas Viesques), Mariano Mier (El Quinto) y Daniel Silvestre (Ciudadela), «Escaleronas» de Bronce, Plata y Oro, respectivamente. | JUAN PLAZA

La Hacienda de la Llorea acogió la entrega de premios, donde la "Escalerona de Plata" acabó en el Restaurante Ciudadela, por su propuesta "Tartar de gambas y manzana ácida sobre aguachile de hierbas y crujiente de leche y plancton. Y la "Escalerona de Bronce" en Vinos y Chacinas Viesques por "Muy de lo nuestro".

Por la izquierda, Mercedes Fernández, responsable comercial de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, Susana Suárez (Bolboreta), Juan Loredo (Go Sushi) y Fran Marcos (Código 23). | JUAN PLAZA

Fueron en esta edición 57 establecimientos los que concursaron. Y algunos de ellos, como destacó María González, de Fenicia, la empresa organizadora, llegaron a vender más de 1.500 pinchos durante el campeonato. "Es un certamen sobresaliente, convertís pinchos en auténticas joyas culinarias", destacó Ángel Lorenzo, presidente de Otea Gijón. "Agradecemos vuestro trabajo, porque posicionáis Gijón para visitantes y gijoneses, innovando y presentando ideas nuevas", enfatizó Ángela Pumariega, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón.

Entre las diferentes categorías de premios estaba el seleccionado a través de los votos de la página web de LA NUEVA ESPAÑA, y recayó en Go Sushi Gijón por "Thai me up". "Parecía un ceviche, hicimos una espuma de leche de coco, con lima y el cilantro, camarón rojo o cacahuete", detalló Juan Loredo.