Julia Navas: "La poesía no es una catarsis, pero sí que te ayuda"

Tras publicar "Zapatos y cordones", en un periodo tras la pandemia, en el que Julia Navas confiesa que aprovechó para descansar y no para escribir, fue cuando la escritora se encontró con unos poemas que llegaron tras una debacle familiar, cuando falleció su padre y el alzhéimer se cruzó en la vida de su madre. Estos versos desembocaron en "Bailarinas de rafia", un poemario, que ya va por su segunda edición, y en los que habla "sobre la memoria y desmemoria, y se pasa a ser cuidador cuando siempre te han cuidado", comenta la escritora avilesina, pero afincada durante la mayor parte de su vida en Gijón. "Es un libro de cuando llegas a una madurez, en la que no tienes piso y eres tú la que se sostiene. Hay esperanza, amor y también se abordan las raíces", resume Navas.

El título surge tras el "vaciado de una casa o de una vida", detalla su autora, cuando una labor de recogida y limpieza en casa de sus padres, que se encontró con uno de los dos cuadros con bailarinas de rafia que evocaban a su niñez, porque su madre era modista. Le pareció bonito ese homenaje y ese título para sumergirse en un poemario en el que consigue un equilibrio entre la memoria y la desmemoria. "La nostalgia es un ejercicio de memoria, que se desvirtúa, porque lo que recordamos mi hermana y yo seguramente no es lo mismo", reflexiona, antes de añadir: "En el libro también se habla de ese perdón que llega al final, y de esa desmemoria de querer olvidar lo que al fin y al cabo no te aporta nada, y querer recordar para siempre lo que te queda, y ver como toda una vida se te puede ir en una enfermedad. Al final se está lleno de contradicciones, como en la vida".

Julia Navas, nacida en 1966, empezó a escribir en su juventud, pero no publicó su primera novela hasta el año 20214, con "Esperando a Darian". Su primer poemario llegó al año siguiente, con "Confieso que he perdido el miedo". "La poesía no es una catarsis, pero si te ayuda, porque entras en una especie de trance cuando se escribe. Pero tiene mucho de estructura mecánica, y cuando lees te sorprendes a ti misma", resalta, cuestionado sobre ese poder sanador que puede causar la poesía, justo ahora, diez después de su primera publicación, cuando posiblemente pueda plantear una mayor profundidad emocional.

"La poesía es trabajada, directa y concisa", enfatiza Navas. "Sí que es mi obra más revisada, mi poemario más corto, aunque otro era muy emocional y duro. Pero sí que me he dado cuenta que es el primer poemario que no hablo de música, por eso quizás sea el más sobrio", analiza, en cuanto a su evolución en esta década de poemas. "Desde que acabé de escribir con 18 años pasaron unos 40 años que no lo hice. Había perdido el rodaje, pero me estoy reconciliando con él. Es un poemario muy fresco, porque se va ganando certeza, intelectualidad y maestría. Fui dando por el camino saltos brutales, con ese regreso a un verso más largo, diferenciándome de esa poesía tan facilona de las redes sociales", detalla Julia Navas, que reconoce que este último poemario "Bailarinas de rafia" la ha vaciado, por lo que ahora ha vuelto a retomar para intentar sacar adelante una nueva novela.