Los vecinos plantean una plataforma única en Munuza: "Suelen funcionar"

Los conductores que mañana accedan a las calles Munuza, Domínguez Gil o el tramo de San Bernardo desde la plaza del Parchís se encontrarán con que uno de los carriles está inhabilitado. Dentro del proyecto de reurbanización del tráfico en esta zona, el Ayuntamiento pondrá en marcha una prueba hasta el 15 de junio con la que ver el impacto en el paso de vehículos antes de sacar a licitación en el proyecto. La cuestión plantea una dicotomía en una zona en la que el tráfico es abundante –800 coches a la hora— y los tramos de acera, como en el caso de Munuza, muy estrechos. Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes, señala que la información que hay por el momento "es escasa" y no se lanza a plantear si el cambio será para mejor o no. "Es una prueba piloto y no va a suponer un trauma que durante unos días haya un solo carril", afirma.

Desde la Unión de Comerciantes, no obstante, se va más allá mostrando sus dudas sobre el plan del equipo de gobierno. "Cualquier cambio en la movilidad, y más si afecta a una zona que combina una oferta comercial y de servicios, con el paso de gente y con abundantes líneas de autobús, no se puede plantear sin tener en cuenta toda la organización del barrio", explica. Moreno también avisa que, al igual que comentaron a LA NUEVA ESPAÑA varios comerciantes de la zona, hay inconvenientes como "la falta de espacio y horarios para la carga y descarga".

Maite Martín, presidenta de la asociación de vecinos "Jovellanos" del centro de Gijón, remarca que la zona supone todo un problema a la hora de plantear una reorganización. "No le veo fácil arreglo, es un tramo muy complicado. Habrá que esperar a las pruebas para que escojan lo menos malo".

La presidente vecinal añade una alternativa como puede ser la creación de una plataforma única. "Suele funcionar muy bien. En el momento que se instala pueden convivir peatones y coches, que saben que en esa zona hay que respetar el paso". Martín también deja una reflexión. "Nos tenemos que ir acostumbrando a dejar el coche y caminar, que además Gijón es muy cómodo para ello".

Por su parte, María José Cuervo, presidenta de la asociación de La Arena, no espera que la reorganización afecte al tráfico del barrio, pero sí habla de la calle Munuza, donde "da hasta miedo pasar", por lo estrecho de las aceras. En relación con La Arena, plantea la calle Aguado como una zona en la que también se podría ampliar las aceras. "Con la parada de bús, cuando hay gente parada no se puede pasar", explica, añadiendo que, no obstante, "tenemos que ceder todos para mejorar la calidad de vida".