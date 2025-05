Primera cita para consensuar las futuras rutas de Emtusa en la zona rural

Representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes" se reunieron ayer con Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, con las futuras líneas que darán servicio a la zona rural sobre la mesa. Los vecinos propusieron rutas destinadas a dar cobertura a parroquias "que no tienen o tienen un deficiente servicio de movilidad", aseguró Miguel Llanos, presidente del colectivo, cuya comisión de trabajo diseñó unos recorridos que cubran, por ejemplo, Cenero, Fontaciera, Ruedes, San Martín de Huerces, Leorio o La Pedrera, con la idea de enlazar con líneas que conecten con la trama urbana.

El encuentro de ayer fue el primero pero no será el último para consensuar las rutas, si bien las ideas iniciales de "Les Caseríes" van por otros derroteros de las del Ayuntamiento, que en un principio apostaba por la zona de Castiello y Deva y La Pedrera. No obstante, fuentes municipales remarcaron ayer que esas rutas, que entrarían en vigor a partir del año que viene, "no están definidas". Al consejo de administración de Emtusa de hoy irá, precisamente, la compra de los tres microbuses con los que la empresa quiere dar servicio a la zona rural de la ciudad. La propuesta fija un gasto de 675.000 euros.