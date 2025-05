Proyecto REDEO, un proyecto contra la soledad no deseada

Mañana viernes, 30 de mayo a las 12:00 horas, en la Sala de Conferencias del Edificio CRISTASA sito en la Avda. Argentina 132 de Gijón, se llevará a cabo la presentación del Proyecto REDEO.

Este proyecto surge tras la finalización de la primera edición del Programa CARE (Centro de Alto Rendimiento Empresarial), promovido por Gijón Impulsa junto con la Escuela de Organización industrial.

Desde un punto de vista social, uno de los problemas más significativos en el mundo en general, y en Asturias en particular, y que afecta muy especialmente a las personas mayores, es la soledad no deseada. Supone una fuente de sufrimiento para estas personas y limita su derecho de participación en la sociedad; tiene consecuencias negativas para la salud y el bienestar y en consecuencia conlleva unos costes sociales y económicos muy importantes. Por ello, la lucha contra la soledad no deseada se ha convertido en un reto para las Administraciones y la sociedad en general.

Por otro lado, y desde un punto de vista laboral, las empresas del sector sociosanitario experimentan una falta importante de profesionales en el sector, lo que se traduce en otras problemáticas que ponen en riesgo el Estado de Bienestar en el que vivimos, como la falta de atención a las personas mayores o discapacitadas en el corto y medio plazo.

Este proyecto trata de afrontar ambos problemas, fortaleciendo por una lado las redes de apoyo que permitirán paliar la soledad no deseada a través de las prácticas de buena vecindad (conectándoles con el barrio, tejiendo red), y desarrollando por otro lado una metodología de trabajo a través de una estructura organizativa plana, con un enfoque holístico de la atención a la persona (centrada, integral y personalizada) que transformará la atención domiciliaria tal y como la entendemos actualmente.

En la presentación del proyecto participarán Antonio Corripio, promotor del mismo; Carla Álvarez Sanjurjo, Directora General de Promoción del Empleo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa.