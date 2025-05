Aitor Castaño será el primer director laico del colegio Corazón de María

El próximo curso académico empezará con un cambio sustancial en el colegio Corazón de María. Aitor Castaño Casielles, director pedagógico de Educación Primaria, relevará a Simón Cortina en la dirección del centro, cargo al que este último llegó en 2011. Será el primer director laico desde el inicio de la labor en la enseñanza de los Misioneros Claretianos en Gijón, en 1938.

Gijonés y antiguo alumno del Codema, Aitor Castaño también fue coordinador de Pastoral desde 2013 hasta 2022 y, desde entonces, director pedagógico de Primaria, función que compatibilizará con su nuevo rol. Simón Cortina, por su parte, asumirá desde el 1 de septiembre la coordinación del Equipo de titularidad de los colegios claretianos del país, que suman más de 700 profesores y más de 8.000 alumnos, en sustitución de Basilio Álvarez.

"Me voy con pena, porque han sido muy buenos años, y agradecido por lo que he vivido y podido compartir", confesó ayer Simón Cortina, que se trasladará a Madrid para ejercer su nuevo papel. "Tengo ilusión por el proyecto", comentó Cortina, jefe de estudios del Codema durante seis años antes de su etapa como director. "Me voy satisfecho con la labor realizada", indicó Simón Cortina, que reivindicó un proyecto educativo "consistente, innovador, inclusivo y transformador, que sitúa en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje a cada alumno".

"Agradecemos los catorce años de servicio de liderazgo que ha desarrollado en el seno de la comunidad educativa y que lo convierten en el director con un mandato más extenso en la historia del colegio", destacaba en una circular enviada a las familias el departamento de Comunicación del Codema sobre la figura de Simón Cortina, cuya marcha también implica una permuta en la dirección pedagógica de Bachillerato, que liderará Sonia Álvarez, hasta hace dos años jefa de estudios del mencionado ciclo. Irene Serdio será la directora pedagógica de Educación Infantil y José Ramón González, de Educación Secundaria Obligatoria. José Manuel Sueiro ejercerá de coordinador de Pastoral y Jesús Quesada como administrador. El jefe de estudios de Educación Primaria será Carlos Pellitero y el de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, José Manuel Vázquez. La coordinadora de Formación será Cristina Ballesteros.

"Damos también las gracias a Aitor Castaño y Sonia Álvarez por su disponibilidad y generosidad para asumir sus nuevas responsabilidades", concluye el comunicado del colegio. Simón Cortina repasaba ayer su periplo al frente del Codema. "El colegio ha sabido evolucionar e identificar desafíos educativos", ensalzó Cortina. Entre los retos que afrontó el centro de los claretianos, el todavía director mencionó el descenso de la natalidad de la ciudad o la pandemia, que "puso de manifiesto que vivimos en un mundo cambiante, ambiguo y no lineal". "Lo que vale hoy quizá no vale en diez años", aseguró Simón Cortina.