¿Cómo fue el experimento de tráfico en el centro de Gijón? Algunas caravanas y un autobús con problemas

Con muchas dudas y dependiendo de la hora, con caravanas. El experimento en el tráfico en el Centro de Gijón para ver si es factible reducir a un solo carril la calle Munuza y así poder ampliar sus aceras, un proyecto impulsado por el gobierno local y desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, arrancó ayer con expectación entre vecinos, comerciantes y conductores. Las balizas para simular cómo quedaría Munuza tras su reforma, así como la señalización horizontal y vertical provisional que ejemplifican los cambios ejecutados en las calles San Bernardo, Cabrales, Domínguez Gil y Emilio Villa entraron en funcionamiento a primera hora de la mañana. El tráfico fue a arreones. A primera hora y hasta las dos de la tarde, los comerciantes "apenas notaron diferencias". Los problemas vinieron más tarde, a la hora de comer. Hubo colas de coches, cláxones funcionando a todo trapo y buses turísticos son serios problemas para girar de San Bernardo a Munuza. La prueba continuará hasta el día 15 de junio.

Estos contratiempos entraban, en cierto modo, dentro de lo previsto. El gobierno local entiende la reforma de Munuza no solo como un deseo sino como una necesidad. La cosa es cómo solucionar unas deficiencias enquistadas desde hace años –por las aceras de la calle apenas cabe un carrito de bebé– sin generar un mal mayor. O sea, ver cómo se puede sacar adelante el proyecto, para el que hay presupuestados 200.000 euros, sin trastocar el complicado equilibrio del tráfico en una de las zonas nobles de la ciudad. De ahí que lo visto ayer no sea más que un experimento antes de licitar la obra. Y el concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, ya anunció el pasado lunes, cuando se presentó el plan, que si todo "resulta un caos" se buscarán "otras alternativas.

El ensayo tiene vocación de durar en el tiempo porque hay que tener en cuenta muchos factores. Los cambios quedaron implementados de forma provisional. Se colocaron separados de tipo "New Jersey" (las vallas de plástico de color rojo y blanco) y señalización horizontal y vertical provisional para remarcar las modificaciones no solo en Munuza, sino también en San Bernardo y en Domínguez Gil donde también se quiere ampliar las aceras. En Cabrales, hasta el cruce con Emilio Villa, también se pintaron rayas en el suelo para ejemplificar que ese segmento es ahora de doble sentido. Hubo además agentes de la Policía Local toda la mañana regulando los coches.

P.P. / A. González

El experimento empezó sin mayores complicaciones. Hayde Bartolomé es una joven estudiante de ingeniería que ayer hacía tiempo frente al mostrador de la librería Central. Aguardaba la chica a que le trajeran un libro de la saga de fantasía que está devorando. Ella contó que había bajado del campus universitario hasta el Parchís en autobús. "Lo he encontrado todo como siempre, no he visto problemas", expresó Bartolomé. Javier Melón, uno de los dueños de esta librería, tampoco vio sobre las doce del mediodía mayores problemas en este punto. "Por ahora, todo ha ido bastante fluido", resaltó. "Creo que el punto más conflictivo va a estar en el giro desde Cabrales hasta Domínguez Gil para entrar en San Bernardo. Por ahí pasa mucha gente que viene de la playa", opinó el librero, mientras veía el trasiego de la mañana de San Bernardo a Munuza.

Justo a las puertas de la librería Central había ayer, pasadas las once y media, un par de funcionarios de Tráfico comprobando cómo iba todo. Prestaban especial atención al giro de los buses. No contenían la respiración cuando veían pasar a uno de estos grandes transportes, pero sí que en su cara se leía la expectación. El propio concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, estuvo ayer también muy pendiente de cómo iba todo. No obstante, se entiende desde el Ayuntamiento que, pasara lo que pasara ayer, habría que dar tiempo a ver cómo respiraba la prueba para tomar una decisión en un sentido o en el otro. Es decir, se tiene claro que un solo día es poco para sacar conclusiones y hay que ver cómo el tráfico se porta en horas puntas, fines de semana o cuando el turismo arribe.

La jornada se caldeó según avanzaban las horas. Si durante la mañana todo estuvo más o menos tranquilo, la situación se tensó a la hora de comer. Para las dos y media la tarde, una larga fila de coches se pudo ver por la calle San Bernardo. El embotellamiento obligó a los conductores a tirar de claxon. Fue, como suele pasar siempre en esas situaciones, poco efectivo. Hubo, también, problemas con los autobuses. Por la calle Munuza pasan cuatro líneas de Emtusa (la cuatro, la diez, la catorce y la veinte). Pero fueron los de operadores turísticos los que dieron más complicaciones a la hora de hacer el giro desde San Bernardo. De tarde, el atasco llegó hasta la zona de La Escalerona.

Eso generó bastantes dudas. "Si no es hora punta, todo está tranquilo. Los problemas vienen después", comentó Francis García, de la tienda Novedades Europa en Domínguez Gil. "Los buses de los turistas tienen problemas para hacer los giros. Dos conductores tuvieron que bajarse para quitar las vallas", añadió. "A ver qué pasa si hay una urgencia o cuando sea verano y venga toda la gente", opinó esta comerciante.

Más incertidumbres que certezas tenía Esteban Tamés, dueño de la tienda Marvelous, en el cruce de Cabrales con Domínguez Gil. "Lo veo regular para el tiempo en el que estamos. Por mucho que se quiera peatonalizar todo tiene un límite. Los coches tienen que rodar", contó Tamés. "Por la mañana apenas se han notado problemas, pero veremos cuando tenga que pasar el camión de la basura qué es lo que sucede", apostilló este comerciante. Otro de los puntos conflictivos estaba en San Bernardo, en la zona del Parchís. En el cruce con Jovellanos, el carril de la derecha ahora obliga a girar hacia la playa. "Por la tarde sí que se han visto algunas caravanas", manifestó Miriam Llera, de la cafetería Bariloche.

"Para el peatón todo esto será bueno, pero no lo será para el tráfico", contó, por su parte, Fran Fernández, de Ama, una compañía de seguros de Cabrales. "¿Y qué va a pasar con la calle Emilio Villa que es casi peatonal?", se cuestionó sin que, por ahora, haya respuesta.