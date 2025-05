Gijón se vuelca con Ucrania con un convenio de cooperación

"Huimos el día que comenzó la guerra. Nuestra casa está destruida y nuestra familia atrapada". Sergey Katrechko pronunció estas palabras un 3 de marzo de 2022 en la calle Extremadura, en Pumarín, con uno de sus tres hijos, el más pequeño, en brazos y buscando la mirada todavía asustada de su mujer. Los Katrechko fueron la primera familia ucraniana en llegar a Asturias huyendo de los horrores de la invasión rusa. Llegaron a Gijón en su coche, cargados de maletas y con el susto en el cuerpo. Tres años largos después, la capital marítima del Principado sigue volcada con la causa ucraniana. Esta vez quedó patente ayer en el Ayuntamiento, en el salón de recepciones, donde la alcaldesa, Carmen Moriyón, vestida de amarillo y azul por los colores de la bandera del país de Europa del Este, firmó un acuerdo de cooperación por valor de casi 70.000 euros para ayudar a la república de Zelenski. Lo hizo en presencia del embajador ucraniano, Serhii Pohoreltsev, que visitó por vez primera Asturias.

"Es un gran honor estar para mí hoy –por ayer– aquí", arrancó a decir el "embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania", en el acto protocolario de la firma del acuerdo. Un acuerdo que se va a canalizar a través de la ONG "Help to Ukraine", representada ayer por el asturiano Carlos Manuel Fernández Marchena. Pohoreltsev habló de la situación de su país. "Ucrania sigue sufriendo debido a la guerra, a los ataques rusos. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional y de Ucrania para conseguir un acuerdo y poner fin a la guerra están actuando de una forma que nos preocupa y que no nos hace ser optimistas", verbalizó el diplomático. "El apoyo internacional, lamentablemente, lo seguimos necesitando porque la situación sigue siendo muy complicada", prosiguió el embajador, que remarcó los esfuerzos por la paz que, según él, ha hecho su país.

"El presidente Zelenski y toda la cúpula han manifestado muchas veces la disponibilidad de sentarse para conseguir una tregua, un alto el fuego de 30 días para negociar pero no es fácil. Hay poca confianza por la forma de actuar de Rusia", desgranó el representante ucraniano en España, quien se mostró muy agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto del Gobierno central a los que describió como "amigos". También se le vio muy cercano con la alcaldesa, Carmen Moriyón. "Gracias, señora Alcaldesa porque es importante tener el apoyo a nivel regional y desarrollar relaciones", finalizó Pohoreltsev.

Por su parte, la primera edil se mostró muy satisfecha por haber alcanzado este acuerdo. "Es un día importante para Gijón. Muchas veces estamos preocupados por el devenir de una ciudad como la nuestra, pero un acto como el de hoy es una llamada a la reflexión de los problemas que realmente son preocupantes", valoró la regidora. "La firma de este convenio es una satisfacción para el Ayuntamiento y es la representación de la ciudadanía gijonesa. Una ciudadanía que se caracteriza por su solidaridad", remarcó Moriyón.

"Lo digo siempre que tengo la oportunidad. Gijón siempre responde. Nos toca el alma la injusticia y el lado correcto de la historia es el de Ucrania y su pueblo. Nos oponemos con firmeza al ataque de una nación y su soberanía", agregó. Al acto acudieron ayer numerosos ucranianos. Entre ellos, Álex Vdovenko, que lleva años mandando ayuda a su país. También, Jorge González, de Expoacción, la entidad que acogió a los primeros refugiados en marzo de 2022 y luego a muchos más.