Aprobados los 3 millones para ayudas de Servicios Sociales

La junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales aprobó este viernes el incremento en un millón de la partida dedicada a la cobertura de las ayudas de emergencia social y de apoyo a la integración, elevando la dotación de dos a tres millones de euros. "Es una medida de gran importancia", manifestó el líder de la Fundación, el concejal popular Guzmán Pendás, que resaltó que el objetivo de este aumento es "dar respuesta real y efectiva a las necesidades que muchas familias gijonesas enfrentan en su día a día". En ese sentido, remarcó que "esta decisión no está tomada de forma aleatoria ni al azar, sino que parte de una evaluación técnica rigurosa por parte de los profesionales de la Fundación". "En 2023 se atendieron más de 1.500 solicitudes con un desembolso superior a los tres millones de euros, así que no podíamos quedarnos cortos en un área tan sensible para la ciudadanía de Gijón", apuntó Pendás. El millón de euros que se ha añadido se financia a cargo del remanente líquido de tesorería para gastos generales.