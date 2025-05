Suspendido el homenaje en Gijón al "héroe del monopatín" por una manifestación de patinadores

Una protesta de usuarios del skatepark de Cimavilla alegando desperfectos en la instalación frustró esta mañana el acto institucional que se había programado en homenaje a Ignacio Echevarría, el conocido como "héroe del monopatín", que perdió la vida en un acto terrorista en Londres en 2017 mientras salvaba a al menos cuatro personas tras arremeter con su skate contra los agresores. A la cita había acudido su padre, Joaquín Echevarría, y una gruesa representación institucional, con la alcaldesa forista Carmen Moriyón y el presidente local del PP, Andrés Ruiz, a la cabeza. Pese a los intentos de mediación de los organizadores con los manifestantes, tras renunciar a retirarse del espacio estos últimos, se canceló el grueso del acto, con la única excepción de que el padre del fallecido sí pudo decir unas palabras. "Era un hombre bueno y murió con una tabla en la mano", dijo. Desde hoy, el skatepark de Cimavilla lleva el nombre de Ignacio Echevarría.

La federación regional de skateboarding ya había criticado que se organizase el acto de homenaje con la pista sin arreglar, una demanda que sus usuarios dicen llevar años reclamando. Aseguraban, también, que las únicas leves reparaciones en el entorno las habían realizado los propios patinadores. En el acto de esta mañana, los manifestantes reclamaban la reforma de la pista al edil popular de Deportes, Jorge Pañeda. Iban parapetados con pancartas que rezaban "Renombrar sin reparar no es honrar", entre otros lemas. Varios integrantes del equipo organizador, del Ayuntamiento, se acercaron a hablar con ellos para animarles a que respetasen el acto institucional y a dejar esta reclamación para otro momento, pero los implicados se negaron, asegurando que ya habían esperado mucho tiempo sin que se les escuchase.

Fue, por lo tanto, un homenaje agridulce, raro. Las pocas palabras que pudo pronunciar el padre del fallecido, que se mostró más bien resignado, fueron recibidas con aplausos por parte de los manifestantes, que parecían querer dejar claro que su protesta no iba contra él. Los políticos y resto de invitados, en incómodos corrillos mientras se decidía si el acto se suspendía o no, lamentaban que una manifestación no convocada fuese a frustrar una inauguración que llevaba años gestándose. Varios agentes de la Policía Local acabaron identificando a varios manifestantes, que por su parte trataron sin éxito que algún político se acercase a hablar con ellos.

Además de la placa inaugurada hoy en la entrada a las propias pistas de skate, en uno de los muros del perímetro hay ahora también una pintada en recuerdo a Ignacio Echevarría, donde se colocó un ramo de flores.