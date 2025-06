"Gijón necesita vivienda; pero pública, no de lujo como se plantea en el Solarón"

Javier Suárez Llana (Castrillón, 1989) fue en el mandato pasado asesor de un grupo municipal de IU con un solo edil pero socio en el gobierno. En este mandato es el portavoz desde la oposición de una Izquierda Unida con dos ediles.

¿En que ha cambiado Gijón para mejor en estos dos años?

El balance de estos dos años es un balance muy pobre. No hay un elemento que pueda situarse como un avance, como una novedad, como algo positivo. Estos dos años si se caracterizaron por algo fue por la bronca política, y a esa bronca política ha contribuido de una manera muy contundente el gobierno municipal. Y por el humo. Hasta ahora ha habido muchos anuncios, pero esos anuncios no se han concretado en realidades.

Dice el PP que se ha recuperado la libertad. Eso no es cosa menor.

Sí, bueno, el PP tiene un problema a la hora de definir qué es la libertad: la asocia a torturar y matar toros en un espectáculo en una plaza pública. Nosotros creemos que la libertad tiene mucho más que ver, por ejemplo, y esto sí que tiene que ver directamente con la gestión del PP, con que en Gijón las personas puedan acceder a una vivienda digna. La libertad que ha trabajado el PP en relación a la vivienda durante estos dos años es que hay 2.636 viviendas de uso turístico, 8.000 viviendas vacías y que los alquileres se sitúan por encima de los 800 euros en toda la zona urbana.

El gobierno ha planteado como alternativa el plan Llave.

Una parte del equipo de gobierno, la que no tiene las competencias en materia de vivienda, que es Foro. De hecho, el PP se enteró de la concreción del plan Llave a la vez que la oposición: por los medios de comunicación. Quien gestiona hoy las políticas de vivienda en Gijón no ha hecho absolutamente nada a lo largo de estos dos años, nada. La única iniciativa viene de quien tiene las competencias en urbanismo. Eso también da una pista de qué hay detrás del plan Llave. No es un programa para garantizar el acceso a una vivienda asequible a los gijoneses que lo necesiten, es una estrategia para poner suelo público a precio muy barato a disposición del negocio privado y que las constructoras construyan y vendan. Es una política que podría hacer frente a una crisis de la construcción, si la hubiera que no la hay, pero no a una crisis de vivienda que es el problema número uno de nuestra ciudad, de Asturias y del país.

IU fue muy beligerante con los pisos turísticos. Tras la moratoria de un año el gobierno da el fenómeno por controlado. ¿Está controlado?

Lo primero que hay que decir es que el gobierno municipal tomó medidas cuando IU planteó que hacía falta una moratoria. Pero esa moratoria estaba vinculada a una modificación de la normativa urbanística y eso no lo cumplió. Si ahora hay una contención es por un cambio en la ley autonómica. No por nada que haya hecho el Ayuntamiento, que se limitó a aplazar el problema. Y creo que a medio plazo la normativa autonómica no va a ser suficiente porque el negocio del uso turístico de la vivienda se va a adaptar a ella. Una normativa que permite que bloques enteros se conviertan en viviendas de uso turístico. Y en el centro de Gijón hay muchos bloques vacíos que están siendo además comprados por fondos inversores que nada tienen que ver con Gijón ni con Asturias y que es probable que vivan ese efecto. Y en Cimavilla hay muchos edificios que tienen una sola vivienda . Eso no lo para la ley autonómica.

Entonces, ¿que le tocaría hacer al Ayuntamiento?

Modificar el Plan General de Ordenación de manera que se establezcan por normativa urbanística los usos y que se regulen con porcentajes máximos y mínimos; tanto a nivel de edificio como a nivel de calle como a nivel de manzana con una serie de indicadores que permitan controlar la proliferación de viviendas de uso turístico casi casi a sección de manzana.

El gobierno local se ha manifestado en contra de las zonas tensionadas...

El Pleno hace año y medio solicitó la declaración de zonas tensionadas para Cimavilla y La Arena. La declaración no es un objetivo en sí mismo, es un medio para consensuar toda una serie de medidas. Bajar precios, por un lado, y aumentar la oferta de vivienda disponible para alquiler asequible, por otro. Hay muchas posibles medidas. La primera, coyuntural, es el tope a los precios. Pero hay otras: la construcción de vivienda pública, la movilización de vivienda vacía, los incentivos fiscales, los recargos en aquellas viviendas que no tienen uso... El gobierno de España acaba de anunciar, por fin, que hay presupuesto para implementar estas medidas. El gobierno municipal se va a encontrar ante la disyuntiva de mantener sus prejuicios ideológicos, como ha hecho con las ayudas al transporte público, o actuar en beneficio de los gijoneses y colabora con esa declaración para captar fondos estatales con los que intervenir en Gijón.

¿Por qué rechazan ustedes el proyecto del Solarón si Gijón necesita vivienda?

Gijón tiene 8.000 viviendas vacías. Así que el problema es de disponibilidad de vivienda, no de vivienda construida. Eso en primer lugar y en segundo, en ningún caso se está proponiendo en el Solaron vivienda pública. Nosotros sí lo hicimos, y lo mantenemos, en el entorno del Solarón y en concreto en el entorno de la nueva estación intermodal, en fincas que son de propiedad municipal. El planteamiento que tiene el Ministerio en el Solarón es de vivienda de lujo.

Y el de ustedes un parque, ¿no?

Llevamos con el debate de un gran parque en el centro urbano desde Jovellanos. Si no aprovechamos esta oportunidad nunca más va a haber en el centro un espacio para un gran pulmón verde. Y eso tiene que ver con el modelo de ciudad pero tiene que ver también con la calidad del aire, con la temperatura de la ciudad y tiene que ver también con el disfrute ciudadano.

Hablemos de movilidad. Un tema que IU gestionó en el anterior gobierno y fue motivo de mucha polémica. ¿Se ha ido hacia atrás?

Generó mucho debate porque se hicieron muchas cosas y porque veníamos de años de inercia en materia de movilidad. Es más, el término movilidad se empezó a utilizar en el mandato pasado. Hasta entonces se hablaba de tráfico. Y hemos vuelto a ese punto. Hemos vuelto a tener una oficina de tráfico, una concejalía de tráfico... .Y las palabras son importantes porque reflejan intenciones y objetivos. Ha habido un retroceso porque desde el inicio del mandato el coche ha recuperado espacios que se habían ganado para el peatón y la movilidad ciclista. El concejal de tráfico lo define perfectamente: su política de movilidad es aquella que no moleste al coche. Y creo que, efectivamente, el coche ha sido el verdadero beneficiario de estos dos años en materia de movilidad.

¿Se entendería que Naval acabará en los tribunales?

Sería el fracaso de la política. Ayuntamiento y Autoridad Portuaria estamos obligados a entendernos. Que el Puerto asuma por fin actuar dentro del PERI, y por tanto el liderazgo municipal, es una buena noticia. También lo es que quiera colaborar en el desarrollo de un polo de economía azul. Pero antes tiene que cumplir los acuerdos y ceder la titularidad de la franja.

¿Es de los que cree que el Puerto hace política con esto y el PSOE utiliza el Puerto para hacer oposición a Moriyón?

Soy de los que cree que las administraciones públicas no pueden estar al servicio de los partidos sino de la ciudad. El PSOE se opuso al PGO que blindó el uso productivo de Naval, se opuso a la compra de los terrenos, y ahora enreda con la franja. Se equivocan. No hacen oposición a Moriyón sino a Gijón.

El Principado prometió un plan de accesos al Musel que eliminase los camiones de La Calzada. Seguimos esperando por él.

Sabemos por lo que dicen que está trabajando en un proyecto que es mucho más ambicioso que un mero acceso del tráfico pesado al puerto porque lo que hace es reordenar toda la movilidad en la zona oeste; especialmente la vinculada a la actividad económica. Y no solo la movilidad por carretera. También, y es uno de los puntos en el que aciertan, la vinculada al ferrocarril. Por tanto, entendemos que pueda llevar algo más de tiempo. En cualquier caso la propuesta técnica que presenta el Principado será papel mojado mientras quien tiene que pagar la operación que es el Ministerio no la haga suya. Tanto el Ministerio como la Autoridad Portuaria siguen siendo los grandes ausentes en este asunto y hasta que no aterricen y hasta que los dos no se pongan a ello las soluciones serán dibujos sobre un folio en blanco.

Vayamos a la otra parte de la costa. El gobierno llegó a plantear la expropiación para sacar adelante la Ería del Piles ¿Le parece bien?

Lo que tiene que hacer el propietario es cumplir la ficha urbanística. Parece que el proyecto que presentó después de la advertencia del gobierno municipal de que o cumplía o se iniciaría un expediente de expropiación al menos ya cumple con los usos. En cualquier caso ese es un proyecto de iniciativa privada y es la iniciativa privada la que tiene que promoverlo. En Naval Gijón no estamos hablando de eso. Hablamos de que el Ayuntamiento es el propietario mayoritario del ámbito y por lo tanto es responsabilidad del Ayuntamiento de Gijón iniciar esa tramitación y promover ese desarrollo.

Entre tanto gran proyecto, ¿como queda lo pequeño? Los barrios, por ejemplo.

Nuestra práctica política es estar pegados a los barrios y algo que echamos en falta por parte del gobierno municipal es la atención a los barrios del Oeste y del Sur, que son los grandes desatendidos . Quizá Nuevo Gijón es el paradigma de ese abandono. Siguen peleando porque se cambie uno de los dos parques y en estos dos años de mandato no hay partidas para Nuevo Gijón, es el barrio olvidado.

Hablemos de la vida en la Casa Consistorial. ¿Qué falta para visibilizar la fuerza de la oposición de izquierdas en el salón de plenos?

Hay dos estilos muy diferenciados. Uno que tiene que ver con una oposición del cuanto peor mejor y otro de una oposición mucho más propositiva, y eso no quiere decir menos contundente pero sí con espacio para la propuesta, para el diálogo y para el acuerdo con un gobierno que dialoga y acuerda poco.

Por concretar, ¿en siglas?

IU se sitúa evidentemente en una oposición mucho más constructiva.

¿Igual que hay dos formas de hacer oposición hay dos formas de hacer gobierno?

Hay dos gobiernos que tienen proyectos diferentes o por lo menos que gestionan de forma autónoma y no de una manera coordinada sus áreas. Dos gobierno que cohabitan en el Ayuntamiento de Gijón y a medida que nos acerquemos a las elecciones los perfiles de los dos partidos se van a ir acrecentando.

Mirando a la próxima cita electoral, y teniendo en cuenta que IU está en el gobierno de Asturias, ¿que le toca hacer a IU en los dos próximos años por Gijón?

Nuestra tarea es pasar de ser oposición a ser alternativa. A lo que aspiramos es a construir un modelo de ciudad alternativo al que nos ofrecen los gobiernos de la derecha. En ese debate entorno a ese modelo alternativo a las derechas es donde las izquierdas nos podemos encontrar.