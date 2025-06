Zapico (IU) plantea que los pisos vacíos de Río Piloña los gestione Vipasa: "Estaremos vigilantes para que nadie se quede en la calle"

Ovidio Zapico, consejero de Izquierda Unida responsable de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Humanos, planteará al Gobierno central impulsar un convenio entre la Sareb y Vipasa para que las viviendas actualmente vacías en el inmueble de la calle Río Piloña (Contrueces) puedan "ponerse a disposición de los asturianos" y bajo gestión autonómica. Se trata del bloque del número 3, que tiene a sus residentes desde hace meses movilizados por un inicial temor des desahucio que ahora, y tras la mediación del Principado con el conocido como "banco malo", parece estar ya lejos de sospecha.

Tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la Sareb ha enviado un comunicado escrito a la consejería de Zapico en el que señala que "no está previsto realizar ningún lanzamiento judicial". Por un lado, desde la Consejería citada señalaron ayer que valoran positivamente que "la Sareb haya cumplido el compromiso alcanzado en la reunión que ambas instituciones mantuvieron el pasado mes de febrero", cuando comenzó la mediación. " Lo prioritario para el Gobierno del Principado era que ningún vecino del bloque se quedara en la calle. Estaremos vigilantes para que se firmen todos los contratos y se analicen exhaustivamente todos los expedientes", añaden estas fuentes.

Por otra parte, el equipo de Zapico, y bajo la supervisión de Jesús Daniel Sánchez, director general de Vivienda, se pretende ahora dar un paso más e impulsar un convenio que permita a Vipasa gestionar las varias viviendas de las que hay constancia que se mantienen hoy cerradas en este bloque de Contrueces. Explican estas fuentes que la Sareb plantea "integrar estas viviendas en la futura agencia estatal de vivienda que tiene como germen la actual Sepes", pero desde el Principado se entiende que "debe actuarse ya, dado el grave problema de oferta de vivienda asequible en Gijón", que dicen que es "la localidad asturiana con mayores dificultades para acceder a una vivienda".

Explica el propio consejero que "con las dificultades que tiene la ciudadanía asturiana para acceder a una vivienda digna y asequible, no es lógico tener inmuebles públicos y en perfecto estado cerrados". Y añade: "La ciudadanía no entiende de competencias y nuestra obligación como gestores es poner a su disposición vivienda pública".

Además, y viendo que en el inmueble ya se pueden ver carteles que anuncian pisos disponibles, desde la Consejería advierten a la Sareb de que "no sería entendible vender los mismos y despatrimonializar así el parque público de vivienda", más aún "en un momento de máxima dificultad para acceder a alquileres asequibles".

Los vecinos del inmueble afectado, por su lado, explican haber tenido una reunión esta semana con los responsables de Vivienda y Vipasa y celebran que haya trascendido un comunicado de la Sareb que, al manifestar por escrito su intención de no impulsar desalojos, confían en que les pueda servir de garantía en caso de que la situación cambie en el futuro. Aún no las tienen todas consigo, sin embargo. "En ese último comunicado la Sareb dice que siete familias no cumplen con los criterios de vulnerabilidad, pero no es cierto. Vipasa ha visto las nóminas de los vecinos y nos ha confirmado de palabra que sí deberían cumplir con los requisitos", señala Pepo González, portavoz de los afectados, que confía en lograr una protección por vulnerabilidad para todo el bloque.