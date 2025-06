Un bocado con sabores de tres continentes y raíces asturianas

La gran mayoría de las creaciones culinarias que el chef Mariano Mier impulsa en la vinatería El Quinto tienen en común una mezcla de sabores que recuerda a platos tradicionales y callejeros de distintos países que este gijonés enamorado de la cocina ha visitado. Un claro ejemplo de ello es "Arroz con pitu", la propuesta con la que El Quinto ha conseguido su segunda "Escalerona de Oro", el primer premio del Campeonato de Pinchos de Gijón, un certamen que ya ganaron en 2021.

El pincho que Mariano Mier y el resto de los componentes de El Quinto presentaron a la 17.ª edición del Campeonato de Pinchos de la ciudad es una propuesta con ingredientes de hasta once países. "Arroz con pitu" está formado por un arroz suflado, relleno de paté de pitu, paté de boletus pinícolas, crujiente de maíz, chutney de mango, guacamole, mayonesa japonesa y brotes de albahaca. "Hay espacio para Asia, Europa y América", explica Mier, quien desde 2003 lleva las riendas de este establecimiento ubicado en la avenida de Manuel Llaneza junto a su hermano, Marcos, y su madre, María del Carmen Fernández.

Juan Loredo, con el pincho "Thai me up". / M. L.

Tanto para ellos como para el resto de los integrantes de El Quinto conquistar por segunda vez "La Escalerona de Oro" es una alegría y un espaldarazo. "Estamos encantados. Es algo que presta porque en el campeonato había pinchos de mucho nivel y compañeros que han ganado muchos premios", confirma Mier, chef de un negocio que también se hizo con el tercer puesto del campeonato local en 2022 y con el primer premio regional en 2023.

Para esta ocasión, El Quinto apostó por un pincho templado para homenajear al arroz con pitu, uno de los platos que remite a las raíces asturianas. "Es uno de los más tradicionales y auténticos que tenemos, junto a la fabada. Además, el arroz con pollo es un plato muy recurrente que me he encontrado en países de todo el mundo", desarrolla Mier.

Otro de los apartados que llama la atención de la creación de El Quinto es el propio soporte, en el que aparece una madre que carga con su niño a hombros. "Quise homenajear de esa forma lo que ocurre en muchos mercados callejeros del mundo", explica este gijonés apasionado de la cocina, que define a "Arroz con pitu" como un pincho "vistoso y que tiene un bocado chulo".

Por último, Mier hace hincapié en la importancia que tiene para los establecimientos de la ciudad que se realicen campeonatos como el de pinchos. "Vendimos unos 500 durante esos días. Es algo que da visibilidad y que permite que nos conozcan nuevos clientes", culmina este chef, que promete seguir conquistando el paladar de los vecinos y visitantes de la ciudad con sabores que permiten recorrer medio mundo sin salir de El Quinto.

"Thai me up", la apuesta por el sabor asiático

"Es el que más ilusión nos hace". Así celebra Juan Loredo, del establecimiento Go Sushi, que este negocio consiguiera imponerse en la categoría de premios que se elegía a través de los votos de la página web de LA NUEVA ESPAÑA. Loredo apostó por "Thai me up", compuesto por una tosta de pan carasau sobre la que simularon un ceviche de camarón rojo. Además, había espuma con sifón de leche de coco, pasta de ají amarillo, lima, cilantro y cacahuete.