La Camocha ya se plantea patrullas nocturnas por la ola de vandalismo

La oleada de actos vandálicos protagonizados por una banda de jóvenes que se dedica a robar extintores y a rociar coches y negocios con ellos en La Camocha, tal como ayer desveló LA NUEVA ESPAÑA, puede ser la gota que colme el vaso de la paciencia de los vecinos del poblado. Así lo explican desde la asociación de vecinos que preside Jesús Alonso. Admiten que ya se plantean patrullas nocturnas para poner coto a esta situación. Y eso dos meses después de que un importante operativo de la Guardia Civil se desplegara para arrestar a un hombre que apuñaló a un taxista y se atrincheró en una casa.

Los propios vecinos de La Camocha ya han mostrado su hartazgo ante la inseguridad que se vive en el barrio, que, según cuenta Alonso, "está escalando y de forma muy rápida". "Primero que si los problemas de hace meses, luego lo del taxista y ahora esto. Nos sentimos desprotegidos", dice el líder vecinal, recordando los incidentes recientes que se han producido en la zona.

Alonso achaca el problema de los actos vandálicos nocturnos a la ausencia de vigilancia durante la madrugada. "Por el día tenemos a la Policía y no suele suceder nada. Los problemas llegan por la noche, cuando no hay patrullas en la calle. Ahí estamos desprotegidos", lamenta. De ahí que entre los vecinos ya esté sobre la mesa la idea de hacer guardias nocturnas.

"Si no hay soluciones, debemos organizarlas", resume el sentir general Jesús Alonso.

El líder vecinal desconoce la identidad de los nuevos maleantes. Según la investigación que tiene abierta la Guardia Civi, nada tienen que ver con otros vecinos del poblado que dieron problemas en el pasado. No obstante, el presidente de la asociación de vecinos considera que podrían ser jóvenes del barrio. "La gente está muy indignada, pero tiene miedo a hablar por lo que pueda pasar. Yo creo que no hay que esconderse, al contrario, tenemos que salir y unirnos", afirma Alonso, que también demanda más atención policial, que esta no se limite a las horas diurnas. "Estoy en constante contacto con los agentes que pasan por aquí, pero todavía no sabemos nada sobre la identidad de los chavales", aclara.

"Un día va a saltar la chispa"

Jesús Alonso confiesa que lleva más de cinco décadas involucrado en el movimiento ciudadano, tanto en Oviedo como en Gijón. Sin embargo, también afirma que no se ha encontrado con nada parecido. "Esto nunca lo he visto. Que unos guajes tengan atemorizado al pueblo y no podamos hacer nada más que mirar.... no lo puedo permitir". El presidente de La Camocha ejemplificó la situación que viven con las conversaciones que ha mantenido estos días con sus allegados. "Muchos vecinos y vecinas me han dicho que tienen miedo a salir de casa por la noche, que no lo hacen ni para tirar la basura".

Por el momento, se plantean organizar vigilancias nocturnas para evitar que se repitan los actos vandálicos y reclaman a las autoridades que se actúe con rapidez. "Un día va a saltar la chispa y será tarde para echarnos las manos a la cabeza. En el pozo de La Camocha se luchó mucho y se sufrió más para tener esto que ahora nos quieren quitar", remarcaba Alonso.

Por su parte, la Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer los hechos. Se tienen constancia de varios daños. En concreto, en cuatro coches y en al menos un negocio. No obstante, se cree que podría haber muchos más casos que no han sido denunciados en el cuartel por el momento.