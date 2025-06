Los premios de la crítica teatral Feten encumbran las creaciones de trece jóvenes: "Plasman sus experiencias de una forma muy creativa"

Los XXVI Premios de la crítica teatral Feten premiaron ayer en el Antiguo Instituto a trece jóvenes que con sus dibujos y textos plasmaron "sus sensaciones y experiencias vividas en los espectáculos de la feria y de una manera muy creativa", recogía Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Feten cada año va más, así como la participación de los más pequeños que este año han enviado 1.200 trabajos, superando la cifra de la edición anterior.

También ha ido a más la colaboración de los centros educativos que este año ha ascendido hasta los 25, 19 de Gijón y otros de Grao, Caravia, Sariego, Nava, Gozón y Posada de Llanes. Además, hubo participación de otras comunidades en el caso de los textos abiertos.

Los galardonados de este año en la categoría de dibujo son: Vera Lagarejo, del Jovellanos; Cataleya Casal, de la Escuela Infantil Miguel Hernández; Celia Suárez, del colegio Pumarín; Leo Ruiz, del colegio Los Pericones; Isabella Velásquez, del colegio Rey Pelayo y Erin Villafañe en la categoría de dibujo abierto.

En el caso de la categoría de textos, los premiados fueron: Inés González del colegio San Bartolomé de Nava; Tiago Rodríguez, del colegio Asturias; Sira Fernández, del Severo Ochoa; Leonor Lastra, de La Escuelona; Martina Acebal del Jovellanos y Daniela Artime y Natalia León, en la categoría abierta.

"Vinieron al cole con una obra y me animaron a dibujar sobre ella", mencionaba Isabella Velásquez, de 1º de Primaria, mientras sostenía su diploma de ganadora en la mano. "Dibujé lo que me había imaginado y para el año que viene también me gustaría participar", añadía Velásquez a la que le gustó mucho la presentación. "Ha sido muy chula".