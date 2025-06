San Lorenzo ya se engalana con la instalación de las casetas

La playa de San Lorenzo ya va cogiendo parte de su color estival. La Cocina Económica empezó ayer con los primeros preparativos para instalar tanto las míticas casetas de la playa como los puestos de hamacas y tumbonas, cuya recaudación solidaria sirve para ayudar con los gastos de la Asociación Gijonesa de Caridad. Las labores de instalación se extenderán durante toda la semana y se espera que para este viernes ya se encuentren disponibles.

La aparición de las casetas en el principal arenal gijonés es señal inequívoca de que el buen tiempo y la temporada estival de baños están cerca. En eso pensaban algunos habituales paseantes del Muro que ayer observaban con atención cómo iban ensamblando las casetas de hamacas y cubriéndolas con telas rojiblancas. Unos metros más adelante, las casetas de baño reposaban apoyadas en la barandilla, esperando su próxima colocación.

María Jesús Nora y Antonio García con "Noa", en San Lorenzo. / PEDRO ORTERA

"Las tengo usadas de forma habitual", señalaba Juan Rodríguez, que también se percató de que en los últimos años ha ido menguando la presencia de este símbolo gijonés. "Hay menos casetas de las que conocía. Antes había muchísimas y llamaban la atención", afirmó, añadiendo que la falta de espacio por las crecidas del mar puede ser el motivo. "Ahora, las mareas suben más y eso da pie a que haya menos hueco en la playa. Antes la fila de casetas llegaba más adentro". Rodríguez también resaltó la importancia de seguir manteniendo una costumbre que sigue siendo muy útil. "Vienen muy bien para cambiarse y guardar las cosas. Además de que adornan la playa y le dan un toque único", finalizó.

María Jesús Nora fue otra paseante del Muro que ayer se detuvo a contemplar la instalación de los puestos de hamacas y tumbonas. "Me gusta mucho y lo veo muy útil. Es comodísimo cuando no puedes cargar con la silla y tienes esta opción de alquilarla aquí". Como madrileña afincada en Asturias desde hace años, también siente que las míticas casetas son esenciales. "Siempre ha sido así y la gente les ha dado mucho uso. Está muy bien que se mantengan estas tradiciones".

Para vecinos de toda la vida de La Arena como Luis Fernández, la instalación de las casetas supone toda una alegría. "Es algo que viene de muchos años atrás y es el mejor sitio para dejar las cosas y tomar el sol. Como no sube la marea...". Fernández recuerda haber hecho mucho uso de ellas. "En mi época joven teníamos una caseta familiar. Ahora ya no, porque con los hijos fuera y demás no la amortizamos".

Juan Rodríguez, con las casetas. / PEDRO ORTERA

El viernes, todo listo

La Cocina Económica espera tener instaladas para el viernes las casetas y los puestos de hamacas y tumbonas. En total son 115 casetas, de las cuales 70 pertenecen a la asociación. Se encuentran en las escaleras 7 y 13 y se podrán alquilar por 15 euros al día o 500 euros toda la temporada que durará hasta el 15 de septiembre.

En el caso del otro servicio que ofrece la Cocina Económica, se podrán alquilar las hamacas por 2 euros al día y las tumbonas por 3,5. Se espera que Poniente cuente también con estos alquileres de sillas, aunque en el caso de este arenal no estarán disponibles hasta pasada la festividad de San Juan, el 24 de junio. Precisamente en Poniente es donde se centran muchas de las celebraciones en esa jornada. Todo lo recaudado se destinará a la Cocina Económica para atender a las personas en situación de vulnerabilidad de la ciudad.