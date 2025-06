"Asturias está necesitada de que nos queramos un poco y de crear esa energía positiva"

El artista Guillermo Simón (Villaviciosa, 1968) es el autor de la imagen que servirá de reclamo en el cartel que dará visibilidad a la Feria de Muestras de Asturias, que se celebrará del 2 al 17 de agosto en Gijón en el recinto ferial Luis Adaro. "Me hace ilusión, es la 68.º edición, igual que el año que soy", destaca Simón. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, el artista maliayo cuenta con estudios en L´École Nationale Supérieure des Beaux Arts de París. A lo largo de s u trayectoria ha realizado 40 exposiciones individuales y más de 100 muestras colectivas. Ahora disfruta de la experiencia de dar imagen, con su obra "Expansión", al popular evento asturiano, con el que lleva a cabo una reflexión, jugando con esa analogía de que el dinamismo y energía que se transmite desde todo el tejido empresarial asturiano, se contagie también a una región que necesita más discursos y sentimientos de alegría y positivismo.

-¿Qué supone poner el cartel de la feria?

-Es un honor y una gran alegría. Agradezco a la Cámara de Comercio por la confianza por el encargo de este cartel. Y me hace ilusión, por pasar a formar parte de su gran colección, que viene de muchos años. La Feria de Muestras es el gran acto del verano de Asturias y si me apuras casi de todo el año, es algo ineludible.

-Recientemente en el Muséu del Pueblu d’Asturies se han recogido fotos históricas, por el centenario de la celebración de la primera edición de la Feria de Muestras. Y ahí aparecían con una gran relevancia los carteles y fotos promocionales. ¿Se ha perdido ese peso que se le daba a un cartel o considera que se le reconoce su relevancia?

-El cartel no deja de ser una imagen, y las imágenes son herramientas muy poderosas. Y también obras artísticas, y el mío intenta apelar a emociones y sensaciones. De alguna manera la fusión del cuadro, con la intervención luego del grafismo, hace que cumpla esa función de ser como un grito en una valla o pared. No deja de ser una apertura a una cita. En el fondo el cartel busca eso, apelar a emociones y sensaciones. La idea clásica de la tipografía no ha desaparecido, y tiene fuerza, pero otro caso es el peligro que tienen la Inteligencia Artificial.

-¿Cómo puede afectar?

-Pues que no existiría la criba de una mente pensante con idea estética. Están empezando a aparecer imágenes de Inteligencia Artificial, que no dejan de ser como algo demasiado manoseado.

-¿Considera que es un momento clave para reivindicar el papel del artista?

-Totalmente. La formación estética de un artista, publicista o diseñador no tiene nada que ver con pedir a una base de datos que te haga una especie de collage de lo ya hecho. Mejor que la inteligencia natural, en el tema del arte al menos, no creo que estemos en esa fase de que se pueda sustituir aún.

-Hablemos de "Expansión", ¿cómo surge y qué busca transmitir con esta propuesta?

-La motivación se sitúa dentro de mi ultima etapa. Pero el mensaje que intento transmitir, y añadido a lo que está anunciado, es de dinamismo y apertura. Simboliza la transformación, expansión y energía. Sintetizando sería eso. Son conceptos abstractos, porque la feria es una invitación a todos a ser una parte de ese centro. Esta obra busca un poco esa energía positiva, dinamismo y apertura. Porque por ejemplo en la composición aparece un núcleo central, con unas formas orgánicas que evocan movimiento. Y pretendo crear esa línea de crecimiento, innovación y creatividad, que también son las bases de la Feria de Muestras. Ese diseño abstracto nos permite pensar en la feria como un espacio de oportunidades, o de transformación constante. Es algo que está muy presente en el cuadro, que también recuerda a más cosas.

-¿Por ejemplo?

-A un mar agitado o una explosión en energía azul. Apelo a buscar emociones y sensaciones en el espectador. La letra ya marca el mensaje de lo que se anuncia. Pero busco también eso. A esa idea de la feria, hacia la transformación y la innovación. Y también aparece esa pincelada al mar y al agua, un elemento que me identifica.

-¿Cuál es el motivo por el que el mar es siempre protagonista en sus obras?

-Es una cosa que tengo interiorizada, por un tema casi familiar, vengo de un entorno de marineros. Es algo que desde la infancia tengo muy asociado a mi vida. Y por eso aparecen también algunos guiños más en la obra, como los dedicados a Gijón y Asturias, a evocar a esa costa asturiana.

-Ese dinamismo y energía a la que alude, ¿sirve también para trasladar un mensaje de optimismo, en una región con una visión negativa que se repite con frecuencia?

-Precisamente cuando me hicieron el encargo, quería esa idea de conseguir una idea de alegría. Asturias está necesitada de querernos un poco. Podemos ser una gran región. Hay que crear esa idea de energía positiva, y por eso busqué algo cañero que ayude, que aparece reflejado en esa parte central. Y que sirva con esa idea de que la Feria de Muestras sea un punto de encuentro, y también de innovación, algo que tenía muy claro desde el primer momento.

-¿En qué trabaja para el futuro?

-Acabo de desmontar una exposición en Santiago de Compostela. Y ahora tengo un proyecto para el otoño con otro pintor, que será fuera de la región, y aún no puedo contar mucho. Estoy feliz, pintando continuamente. No espero a tener algo para exponer, sino que voy creando. Me mantengo en esa línea en torno a la energía y el movimiento, y no solo el tema del agua.