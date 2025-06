Vigil, sobre el plan del Chas para evitar disolverse: "Es por el bien del club"

"Los socios, pase lo que pase, compren o no compren una participación, van a seguir siendo socios. Los vamos a proteger". Con estas palabras se expresó ayer el presidente del Club Hípico Astur, Mario Vigil, sobre el Plan de Reestructuración al que se aferra la histórica entidad deportiva de Gijón para evitar la disolución. Un plan, desvelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, que consistirá por un lado en la creación de una nueva sociedad, una Sociedad Limitada, que absorberá a la gestora y comprará la unidad productiva del Chas. Y por otro, en una ampliación de capital de casi un millón y medio de euros para dotar de músculo financiero a esta entidad para acometer una serie de inversiones perentorias en el Chas en saneamiento y accesibilidad.

El presidente del Chas fue taxativo respecto a esa ampliación de capital que hay en ciernes. Una ampliación de capital que se hará emitiendo participaciones sociales de 500 euros de tal forma que cada socio pueda comprar tantas como desee hasta alcanzar la parte proporcional que le correspondería poner teniendo en cuenta el número de socios y la necesidad de alcanzar el millón y medio de euros en la ampliación. Pase lo que pase, explica Vigil, los socios tendrán preferencia a la hora de adquirir esas participaciones y nadie estará obligado a comprarlas. Lo hagan o no lo hagan serán socios de pleno de derecho.

"Nadie va a estar obligado a comprar participaciones. Aunque no compren un bono, siguen siendo socios y eso se va a respetar", cuenta el dirigente. "Si lo compran, mucho mejor pero insisto. Nadie va a estar obligado a nada", añade. "Los socios que no compren seguirán siéndolo. Eso sí, los que compren tendrán participaciones. Y los nuevos que quieran venir al club pasarán a ser abonados, eso sí", matiza Vigil que remarca que la operación es necesaria para poder dar viabilidad al club gijonés y que no tenga que echar el cierre.

"Lo que queremos el que el club siga. Lo hacemos por el bien del club", remarca Vigil, que alude a los estatutos de la entidad como una de las causas principales de los problemas económicos que arrastra el Chas. Estos estatutos son antiguos y por la forma en la que están redactados ponen muy complicado a las directivas lograr los acuerdos necesarios para poder realizar inversiones o pedir préstamos. Esto es así porque para adoptar una decisión de este calado se necesita un 60 por ciento de aprobación. El problema no está en alcanzar esas mayorías, sino simplemente que existan.

"Muchos de los socios que tenemos son durmientes. Es decir, están en Madrid y no van a venir un día a las siete de la tarde para hacer una votación así", remarca el presidente. Esto es así porque, aunque por estatutos, se permite ir a las asambleas en representación no se permite el voto delegado para esta clase de decisiones. No sucede lo mismo con las elecciones, las últimas que ganó Vigil, donde logró un amplio consenso y hubo una buena participación. En el caso de las elecciones, sí que está permitido el voto por correo.

En este contexto, con ese Plan de Reestructuración, el club busca que también haya inversiones externas. En el caso de la ampliación de capital habrá tres rondas para los socios y si no se alcanza la cantidad requerida se abrirá una fase para que haya capital foráneo. "Hay clubes grandes interesados en hacer circuitos. Además, insisto en que el Chas sigue como hasta ahora. Este verano habrá concursos como siempre", zanjó Vigil.

Inversiones exteriores para el club

El Chas, además de obras de saneamiento y accesibilidad, está interesado en invertir en infraestructura. En ese sentido, hay interés de clubes potentes para invertir en la entidad gijonesa y así poder articular potentes circuitos de hípica en la ciudad.

Los socios mantienen sus derechos

El presidente del club, Mario Vigil, remarca que los socios del Chas lo seguirán siendo tras el Plan de Reestructuración. Es decir, mantendrán sus derechos acudan o no acudan a la ampliación de capital que plantea la entidad para fundar una nueva sociedad.