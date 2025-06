Afronta 9 años de cárcel por violar a una mujer después de acostarse con ella en Gijón

Un caso llamativo de posible agresión sexual. Un hombre tenía que haberse sentado en el banquillo de los acusados ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón por, supuestamente, haber violado a una mujer con la que esa misma tarde de los hechos habría mantenido relaciones sexuales consentidas en un primer momento. Este varón, que sí se presentó ayer en el Palacio de Justicia, se enfrenta a nueve años de cárcel más una multa de varios meses por un delito leve de lesiones. No obstante, no pudo responder ayer ante los magistrados porque la vista oral se tuvo que aplazar. El motivo fue que, por los ataques de ansiedad que padece la víctima, esta no pudo acudir al juicio.

Los hechos, según apuntan las fuentes consultadas y cercanas al caso, tuvieron lugar en Gijón en el año 2022. Según estas fuentes, el hombre quedó con la mujer en un piso y allí mantuvieron relaciones sexuales. En un primer momento, dichas relaciones sexuales fueron con consentimiento. Si bien, según denunció la víctima, luego se produjo otro encuentro sexual por la fuerza y para el que ella no habría prestado su aquiescencia. Esos hechos terminaron en una denuncia ante la Policía Nacional y se inició una investigación. Ahora, tras un dilatado proceso de instrucción, el caso había llegado a juicio. La Fiscalía considera los hechos un posible caso de delito de agresión sexual. Además, ve un delito leve de lesiones puesto que la mujer presentó heridas tras lo sucedido. Por ello pide la pena de prisión de nueve años de cárcel, más una multa por las lesiones, además de orden de alejamiento.

La acusación particular calificó los hechos en los mismo términos. Es decir, también cree esta parte que se trata de un delito de agresión sexual y que hay un delito leve de lesiones. En consecuencia, pide que el implicado sea condenado a nueve años de cárcel y afronte el pago de una multa por ese delito de lesiones que esta parte también considera que se puede tipificar como leve. También pide medidas extra, como la citada orden de alejamiento.

El caso se tendría que haber juzgado ayer en el Palacio de Justicia. El acusado sí que se presentó en la sala de la sección octava de la Audiencia Provincial. Estuvo junto a su abogada y otras personas. El letrado de la acusación particular también compareció en el número uno de la plaza del Decano Eduardo Ibaseta, así como otros tantos testigos. Quien no estuvo fue la mujer que denunció los hechos. Según las fuentes consultadas, la cercanía del juicio la había provocado el sábado un ataque de ansiedad. Esta dolencia se volvió a presentar ayer.

Fallos en la videoconferencia

La Audiencia tendrá que volver a encontrar una fecha para celebrar el juicio. Un juicio que, por otro lado, estaba fijado a las diez de la mañana, pero se canceló 40 minutos después. La razón fue que antes se juzgaba una estafa. El acusado, un marroquí, aceptó seis meses de cárcel por quedarse con 1.630 euros que le ingresó un cliente al que le iba a vender ropa por Instagram. Este proceso iba a ser muy breve, pero se demoró casi media hora. La razón fue que el procesado estaba fuera de Gijón y tuvo que declarar por videoconferencia. La conexión, que al final resultó, falló varias veces para exasperación de los magistrados.

Dos encuentros diferentes

