Juan José Padilla, torero: "En el toreo se siente y se muere de verdad, lo supe desde niño"

El torero Juan José Padilla (Jerez de la Frontera, 1973) será el protagonista de la presentación de los carteles de la Feria de Begoña que se celebrará el próximo jueves día 12 de junio (20.00 horas) en la plaza de toros de El Bibio. El ciclo elaborado por Circuitos Taurinos consta de una novillada, tres corridas de toros y otra de rejones. "El Ciclón de Jerez" se retiró de los ruedos en 2018 tras una amplia trayectoria de triunfos, no exentos de graves percances, y que tuvo a Gijón en sus últimas temporadas como cita ineludible.

¿Qué recuerdos le trae El Bibio?

Pese a ser torero del sur siempre me apasionaron las plazas del norte. Con el tiempo tuve la oportunidad de estar en esas plazas, incluida El Bibio. Y he podido contar con muchos seguidores de Santander, Pontevedra, Bilbao, Logroño y Pamplona… Era una responsabilidad añadida que vinieran a verme, pero qué ilusión tan grande poder congeniar con esa afición y esas plazas. El Bibio es una de las plazas que más han marcado mi trayectoria. Además, la rivalidad con la que he toreado en Gijón, con Morante, Manzanares, Roca Rey... piezas clave para que apretara un poco más cada año y que la afición tuviera un buen recuerdo.

Dice que muchos aficionados le iban a ver torear en Gijón. ¿La feria es un reclamo turístico?

Sí, y eso se debe al cuidado de Carlos Zúñiga en todas sus plazas. El Puerto, Colmenar, Palencia, Aranjuez… Siempre busca la idiosincrasia de cada plaza y a Gijón le ha cogido el pulso muy bien. Despierta interés cuando un empresario trabaja con ganas, ilusión y amor por poner una feria en el sitio que se merece.

Pese al interés, Gijón pasó un año sin toros. ¿Por qué se ataca el toreo?

Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Es incomprensible que personas que no conocen nuestro mundo se atrevan a prohibir nuestra cultura. Pasó en Barcelona, Vitoria o La Coruña… Nos tocó también en El Bibio, pero no pudieron. Se pudo ganar y demostrar que la plaza se llena porque hay espectáculos serios y con garantías. Los antitaurinos no sé a qué mundo quieren llegar con la cantidad de cosas que hay que arreglar en nuestro país antes de quitar algo tan importante como la cultura de los toros.

Se retiró en 2018. Dijo entonces que se iba en su mejor momento.

Muchas empresas no querían que me fuese, estaba en un buen momento y llevaba gente a las plazas. Siempre he sido honrado en la calle y en la plaza y mi problema de oído y de estabilidad me podrían crear un problema. Me fui con muy buen ambiente, en la cresta de la ola, pero me podría fallar el cuerpo y lo desbordaría todo. Fue un acierto la retirada porque ya no estaba al cien por cien.

¿Cómo convive un torero con la muerte y el miedo?

El miedo es necesario. Es fundamental para sacarte tu valor. Si tienes miedo, la cabeza trabaja inteligentemente para ayudarte a afrontar ese miedo y solucionar cualquier problema que te plantee el toro. Todo eso unido a una formación física al 200%.

A lo largo de su carrera ha sufrido graves percances.

Esta profesión la elegí yo. Aquí se paga un tributo muy caro: se siente, se sufre y se muere de verdad. Lo supe desde niño. Me tocó vivir de cerca la muerte de Paquirri. Luego la del Yiyo. Pese a todo, de niño me dije que quería ser torero, aunque me pudiese tocar a mí. Tuve la suerte de que San Pedro me haya mandado para abajo varias veces. No puedo guardar rencor al toro porque me haya arrancado la cara, me haya hecho perder un ojo y la audición; al contrario, tengo que estar agradecido. Dios me dio la oportunidad de poder volver a vestirme de luces y de afrontar mi vida profesional y personal.

En su recuperación fueron claves los oftalmólogos asturianos Fernández-Vega tras su grave cogida en Zaragoza en 2011.

Ya tenía una bonita relación con ellos por los lazos de amistad con Samuel Flores y Adolfo Suárez Illana, que es como un hermano. Cuando pasó el percance de Zaragoza, me llevaron con ellos. Toda la familia se volcó en lo personal y en lo profesional. Vinieron apoyos de EE UU, fueron muchísimos meses de pruebas, pero hubo que eviscerar el ojo. Seguí un tratamiento y al final me puse un parche por no causar molestias. Siempre han estado pendientes.

¿Qué espera de la feria taurina de Begoña?

Quiero dar las gracias a Carlos Zúñiga porque me haya dado la oportunidad de poder expresarme ante los aficionados y el equipo de gobierno de Gijón, y poder dar las gracias por haberme apoyado estos años. Pero también quiero lanzar un mensaje importante, que es disfrutar de esa feria, que estoy convencido de que serán los carteles más rematados del escalafón. Va a ser un éxito rotundo.

Ese mismo día recibirá el Tranvía de Oro de la Peña Cocheras.

Me llena de orgullo recoger el premio personalmente y poder disfrutar con los aficionados.