Montalvo acerca el violín flamenco: "Mi gran inspiración fue Paco de Lucía"

La etiqueta de haber sido el músico más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York´es algo que no le pesa. "Fue una experiencia muy positiva, que viví como algo muy natural, porque siempre toque fuera de España. Y supuso un espaldarazo y empujón para mi carrera", asume el violinista cordobés Paco Montalvo. Mañana, Montalvo actuará por primera vez en Gijón, en el teatro Jovellanos (20.30 horas), con su concierto "Grandes clásicos 2.0", en el que ensalza el violín flamenco, del que ofrece una visión inédita, con innovadoras versiones de Paco de Lucía, Mozart, Falla, Sarasate, Granados, Tárrega o Albéniz.

"Mi gran referente e inspiración fue Paco de Lucía", resume Montalvo, que achaca al guitarrista andaluz la motivación para explorar el violín "para conseguir hacer que cantara flamenco y cualquier tipo de estilo musical". Para su concierto de mañana en Gijón, Montalvo planteará composiciones propias y otras en torno a esos clásicos de la música clásica que los ha llevado hacia el violín flamenco. "Digamos que son obras populares flamencas y también del folclore andaluz, que he llevado al flamenco", explica Montalvo. "A lo largo de mi vida he convivido con el clásico y el flamenco, pero soy melómano, y habrá alguna sorpresa de bolero o tango, como de Carlos Gardel, que algunos de sus tangos más icónico lo he llevado por bulerías", amplía el músico andaluz, como preludio a lo de mañana.

El motivo por el que decidió que su carrera se situase en esa línea flamenca, pero desde el violín, fue mantener su raíz, en una carrera que desde joven le ha llevado a actuar desde fuera. "Quería poder sentirme orgulloso de representar nuestra música y cultura tanto dentro como fuera de España", comenta. Consciente de la dificultad de abrirse un camino en la música, y especialmente en la clásica, el violinista reconoce que su propuesta "ha sido muy bien valorada por el público, que reconoce la innovación y musicalidad". Y lo justifica también desde el ámbito de las sensaciones. "Lo que ofrezco gusta y emociona. Si soy capaz de emocionarme con lo que hago, pues lo sentirán los de enfrente también", concluye. n