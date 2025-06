El PSOE de Gijón reprocha al gobierno local no incluir ayudas a fachadas en la modificación presupuestaria

A comisión de Hacienda llega hoy la primera gran modificación del presupuesto municipal a cargo del remanente de tesorería. Son unos 7, 7 millones en los que al PSOE , más que lo que se propone financiar con ellos, le llama la atención lo que no aparece. Especialmente, la falta de partidas para el plan de fachadas y para la compra de la finca de La Isla como espacio para la ampliación del Jardín Botánico. "No han incluido ninguna partida para el pago de las ayudas a la rehabilitación de fachadas ; a pesar de que quedan 171 expedientes sin pagar que ascienden a un total de 13,5 millones de euros", criticó Tuero, que hoy preguntará al equipo de gobierno por este asunto.

Tuero entiende que no incorporar ningún euro para las fachadas evidencia el incumplimiento del equipo de Moriyón de sus compromisos con las comunidades de vecinos. "El año pasado solo se destinaron 320.000 euros y pretenden dejar pagadas todas las ayudas en 2027. Las cuentas no salen; lo que anunció Foro como prioridad queda relegado al cajón desastre en el que siempre guardan sus palabras", concretó el socialista antes de criticar que tampoco haya dinero para comprar la Isla. A esta modificación si va un millón de euros para comprar el terreno que la Universidad de Oviedo tiene en la Pecuaria. "Ya lo advertimos en su momento. Si no movilizan casi dos millones para la adquisición de La Isla se perderá una oportunidad única", remató Tuero.