El Puerto pide a Moriyón que fije el texto que permita ceder la franja de Naval Gijón

De las dependencias de la Casa Consistorial, donde habían tenido lugar en los últimos días los encuentros entre Puerto y Ayuntamiento para intentar llegar a un acuerdo, a las dependencias de la Autoridad Portuaria donde se celebraba su consejo de administración saltaba ayer el debate sobre la disputada franja de Naval Gijón que tiene enfrentadas a las dos mayores instituciones de la ciudad. Aunque el asunto se había incorporado al orden del día a título solo informativo fue tema central de una sesión donde se estrenó como nuevo miembro del consejo, el responsable de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, y se anunció la sustitución de Manuel Ortiz por José Antonio Segovia por Puertos del Estado. La presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, y la alcaldesa de la ciudad y vicepresidenta portuaria, Carmen Moriyón, explicaron a los consejeros el infructuoso resultado de las negociaciones que, tanto a nivel político como técnico, se han mantenido entre ambas instituciones. Y que, por ahora, no van a tener continuidad con nuevos encuentros. Para salir de ese bloqueo Roqueñí ha planteado de manera directa al Ayuntamiento que presente una propuesta que permita completar el expediente de cesión de la franja "dado que los documentos elaborados por la Autoridad Portuaria para la negociación iniciada en las últimas semanas no han permitido alcanzar un acuerdo".

La petición portuaria incluye que esa propuesta se facilite antes de que se cumpla el plazo dado por el Ayuntamiento para que el asunto llegue a los tribunales si el Puerto no les ha cedido para entonces ese suelo. Plazo que acaba el día 12. Otro requisito es que esa propuesta tendría que ser informada de manera favorable por la Abogacía General del Estado como paso previo a que el expediente de cesión se presentara al próximo consejo de administración del Puerto, que es el órgano donde debe ser aprobado. Es el consejo quien tiene la última palabra. Algo que se recuerda desde el Puerto; igual que el Puerto mantiene que la cesión de derechos urbanísticos que pretende el Ayuntamiento supone también una cesión con finalidad lucrativa, algo que prohibe expresamente la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Roqueñí se lamentó ante los consejeros de esa situación de bloqueo, de la que responsabilizó al gobierno municipal por haber rechazo la oferta de El Musel. Que Roqueñí concretó en la cesión gratuita de la franja para uso público mediante un convenio, entrar en el PERI (Plan Especial de Reforma Interior), urbanizar la franja de 20 metros de servidumbre de Costas y construir un edificio asociado a la economía azul. Una operación que, defiende el Puerto, le ahorraría siete millones de euros a las arcas municipales. Cesión gratuita, sí pero solo cesión de uso.

Un documento apoyado por la Abogacía del Estado

Pero se redacte o no en nuevos folios, la propuesta del Ayuntamiento sigue siendo que se cumpla lo pactado con la anterior dirección del Puerto y firmado ante notario. Para el Ayuntamiento el acuerdo ya existe. Es el que fija que con la compra al Puerto de sus 35.000 metros cuadrados del astillero por cerca de 4,7 millones de euros venía la cesión gratuita de la propiedad de la franja de ese ámbito más cercana a la lámina de agua. Cesión de la propiedad, no del uso, deja claro el Ayuntamiento. Un acuerdo que, además, ya habría pasado en su momento los filtros de la Abogacía del Estado que, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, vincula los dos expedientes tramitados: el ya completado de la venta y el aún sin cerrar de la cesión.

En sus intervenciones ante los consejeros, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, quiso dejar claro que la situación de conflictividad no se había generado desde el Ayuntamiento y que, de hecho, el Ayuntamiento había recibido de manera muy positiva la estrategia de acercamiento del puerto a la ciudad planteado por la nueva dirección portuaria y así lo había hecho constar públicamente desde el minuto uno. Igual que desde el primer momento había advertido de la existencia del acuerdo sobre Naval, de la exigencia de que fuera respetado y de las implicaciones jurídicas y urbanísticas que conllevaría no hacerlo.

Moriyón también reivindicó ante el consejo que su posición no defendía un criterio de Alcaldía o del equipo de gobierno sino el interés de la ciudad en un proyecto vital para su futuro. De hecho, todos los partidos políticos de la Corporación, excepto el PSOE, apoyan el cumplimiento del contrato firmado ya el año pasado. Una unidad de acción que se vio reflejada ante los representantes de la sociedad civil en la última reunión del Consejo Social de la ciudad. Una reunión a la que también asistió el Puerto, con Nieves Roqueñí a la cabeza.

Y otro mensaje más al Puerto. Moriyón ya adelantó que no firmará nada que no hayan dado de paso los servicios jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Gijón. No hay que olvidar que la Secretaría General de Pleno ya emitió un informe indicando que no ceder esa franja sería un incumplimiento de contrato por parte de la Autoridad Portuaria.

La posición municipal ha sido considerada por parte del consejo como inmovilista reprochando al Ayuntamiento que no hubiera tenido nunca intención de llegar a un acuerdo. Ni siquiera de valorar las alternativas que le iban ofreciendo desde el Puerto o reconocer el esfuerzo económico que la Autoridad Portuaria está dispuesta a hacer en el desarrollo de ese ámbito de la ciudad, en el corazón del barrio de El Natahoyo, donde se va a impulsar un polo productivo centrado en la economía azul.

Los millones del Plan Proa

Por otro lado, el consejo aprobó la dotación económica, la orden de contratación y la licitación de la obra de implantación de un sistema de control, mando y señalización del nuevo acceso ferroviario al Muelle Norte, con un presupuesto de licitación de 1,3 millones, y se dio luz verde a la modificación sustancial de la concesión otorgada a AP Moller Terminal Gijón, S.L. para la explotación de una terminal de contenedores en los Muelles de la Osa. Se trata de una ampliación de superficie en 12.594 metros cuadrados. El listado de acuerdos incluye otorgar la concesión para la explotación de la terraza del paseo de la playa del Arbeyal.

También se aprobó el plan de empresa que para 2026 se va a presentar a Puertos del Estado desde Gijón y donde, por ejemplo, se anticipa un esfuerzo de 9 millones en tres años en mejoras en la red ferroviaria. El plan incluye los datos sobre la deuda de 2026. La cifra es 226 millones de los cuales 97 son con el Banco Europeo de Inversiones y 129 con Puertos del Estado.

Además, a las lineas habituales de inversión se suma en esta ocasión una nueva que incorpora esas actuaciones de vinculación entre el Puerto y la Ciudad que conforman el denominado Plan Proa (Proyecto de Ordenación y Accesibilidad), que plantea acciones de mejora en los terrenos portuarios gijoneses desde el dique de Lequerica hasta Marina Yates. Bajo estás siglas estarían los 7 millones destinados a Naval Gijón y los 3,5 que costaría prolongar el paseo marítimo desde la playa del Arbeyal al puerto deportivo de Marina Yates a través de un voladizo sobre la escollera de los muelles de la Osa, un proyecto adelantado por este periódico.