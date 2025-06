Ajustes finos al gran diseño de Gijón

A la reunión de esta mañana de la comisión de Urbanismo llega el expediente de aprobación inicial de una modificación puntual del Catálogo Urbanístico, en concreto de la modificación que afecta al recién derribado edificio del Jazmín en la plaza de Europa y que el Ayuntamiento asume en ejecución de una sentencia judicial favorable a la propiedad. Es el primer ajuste que se hace al Catálogo bajo el modelo de modificación puntual –al suponer el cambio un incremento del 30% de su edificabilidad– pero no es el primer cambio en este documento que fija los niveles de protección de miles de edificios, espacios, árboles o elementos del mobiliario urbano. Igual que se han ido sumando cambios al Plan General de Ordenación (PGO).

Ambos documentos fueron de la mano al Pleno del 30 de enero de 2019 donde recibieron su aprobación definitiva. La publicación del acuerdo tuvo lugar el 14 de febrero. Son poco más de seis años de vigencia para dos instrumentos fundamentales para el desarrollo urbanístico de la ciudad y la protección de su patrimonio pero, sobre todo, seis años de tranquilidad en un Gijón que sufrió el impacto de dos anulaciones consecutivas de sus planes de ordenación en los tribunales.

Sobre el PGO sí que hay ejecutadas, ya con carácter definitivo, tres modificaciones puntuales. Las dos últimas, cosas del destino, alcanzaban su aprobación definitiva en el Pleno el pasado 14 de febrero. La fecha del sexto aniversario de la publicación del Plan en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Dos modificaciones que visto el enunciado no dirían nada –la una referida a los artículos vinculados a equipamientos públicos y asimilados y la otra al ámbito APU-NGN-03 para la calificación de parcelas como dotacional privado y zona verde–pero que son la base necesaria para el desarrollo de importantes operaciones.

Los cambios en el articulado que fijaba inicialmente las condiciones para los equipamientos públicos han permitido, sin ir más lejos, que el gobierno del Principado de Asturias haya podido empezar en Peritos un proyecto residencial que busca ofrecer a los más jóvenes de la ciudad 250 pisos de alquiler. También facilitó los cambios necesarios para la ampliación del complejo deportivo de La Calzada –cuyo plan especial acaba de alcanzar la aprobación definitiva–y permitirá que la Universidad de Oviedo puede desarrollar la residencia de estudiantes que tiene planeada para el campus gijonés dándole un uso hotelero más amplio.

De Peritos a Quirón

Más polémico fue el cambio de la ficha de Nuevo Gijón que abrió la puerta al hospital privado de Quirón. Un proyecto que desde el gobierno local se defiende como dinamizador. Tanto por la inversión de 50 millones que supone, como por el compromiso de generar 300 empleos y por su efecto motor en el desarrollo del barrio. Beneficios que no son suficientes para quienes ven en la operación un ataque a la sanidad pública. Previamente a esa modificación hubo un convenio de permuta de suelos entre el Ayuntamiento y Quirón que sirvió para conseguir terrenos necesarios para la ampliación del hospital de Cabueñes. Otra razón de peso para el gobierno.

A estas dos modificaciones hay que sumar otra –de hecho la primera ya que se aprobó en Pleno en diciembre de 2023 y la única que no impulsó el Ayuntamiento– que afectó a ocho parcelas del camino de la Frontera, cuyas condiciones en el Plan hubo que cambiar para acatar una sentencia judicial favorable a los propietarios.

Pero al margen de estas modificaciones puntuales, ambos documentos no siguen igual que cuando se aprobaron en enero de 2019. Los primeros cambios, para ambos, llegaban a finales de 2020 con la rectificación de los errores detectados y tras la tramitación del informe que el Ayuntamiento solicitó a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA). Errores que se organizaron en tres epígrafes: errores materiales detectados a instancia de parte, errores materiales detectados de oficio y errores gráficos en planos de elementos catalogados.

Error en Prendes Pando

Sobre esta primera corrección hubo una segunda en 2022 que, en el caso del Catálogo, se detectó por un requerimiento de la Consejería de Hacienda en referencia al antiguo palacio judicial de Prendes Pando. Se detectó una contradicción entre el nivel de catalogación y los criterios de intervención. Una discrepancia que luego se encontró en otras tres fichas, entre ellas la referida al edificio central de la Junta de Obras del Puerto, en la avenida de Eduardo Castro.

Hay una tercera vía de cambio: la ejecución directa de sentencias. Por esta vía se incorporaron once cambios, la mayor parte en la zona rural, al Plan General y tres al Catálogo. Algo que se hizo a través de un anexo a los documentos al entender los técnicos municipales que no era necesaria una modificación puntual. Entre los cambios más importantes el referido a la actual estación de Alsa que consolidaba el uso residencial al desaparecer el PGO a moratoria que impedía ejecutar el desarrollo urbanístico del ámbito hasta que no hubiera "una estación de autobuses que pueda acoger la actividad presente". Estación que lleva pendiente décadas.