Las familias urgen más plazas y colegios el programa de conciliación 11x12 de Gijón: "Estamos desesperados"

Más plazas, más centros y un cambio en los criterios a la hora de seleccionar las solicitudes. Esas son las principales reivindicaciones de las familias gijonesas para mejorar el programa de conciliación 11x12. Y así las expresaron ayer, en la plaza Mayor, con carteles, megáfonos y un sonoro malestar ocasionado, sobre todo, porque aseguran que para los campamentos de verano "se han quedado más de 5.000 niños fuera", aseguró Susana Blanco, una de las madres afectadas. Por poner en contexto, 6.000 obtuvieron la inscripción.

Los cánticos fueron continuos y variados durante la protesta, a la que acudieron alrededor de una treintena de personas. "¿Ahora qué hago yo si no tengo la inscripción?", "Estamos hasta el cuello, nos va la vida en ello", "Haciéndolo de este modo, no hay sitio para todos", "Este planteamiento no tiene fundamento" resonaron en el ágora. "Necesitamos que se cubra la demanda", indicó Susana Blanco, que urge medidas "cuanto antes mejor" porque "el verano ya está aquí". "Estamos muy enfadados y con incertidumbre", recalcó Blanco, que abogó también por "reformular" los criterios y el modo de inscripción. "La aplicación no da abasto", lamentó. En ese sentido, las plazas se conceden por orden de "llegada".

"Tengo ocho semanas en las que no sé dónde meter a los niños porque trabajo y mi marido también; estamos desesperados", sostuvo Verónica Sanmartín, que calificó de "una locura" el día en que abrió el plazo para apuntar a los escolares en el 11x12 de la campaña estival. "Cuando hay 6.000 plazas dadas y 5.000 en reserva, es que algo está pasando", declaró Sanmartín, que reivindicó la adhesión de más colegios al programa de conciliación familiar y laboral. Por ejemplo, la del Severo Ochoa, donde estudian sus hijos.

Los asistentes a la concentración en la plaza Mayor también portaban carteles con diversos lemas, como "Más financiación en la licitación", "Por una conciliación real y efectiva" o "No es conciliación, es desesperación". Hay programada una reunión con Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, para abordar la situación el próximo jueves.

Elisabeth Canales sí logró plaza para una cría en el 11x12, pero ayer no faltó al encuentro para apoyar las reivindicaciones comunes. "Siempre lo he conseguido (el obtener plaza), pero a costa de un estrés...", reflexionó Canales, que resaltó que los padres trabajadores "deberían tener prioridad" a la hora de las inscripciones. Coincidía Yaiza García, a favor de impulsar criterios sociales, como las condiciones económicas. García no solicitó plaza este año, pero sí el pasado. "En un minuto vuelan", recordó. Miembros del Sindicato de Estudiantes se hicieron oír en la protesta, en la que retumbó la consigna "¡Ningún niño fuera!". "No es solo un problema de conciliación, sino de cuidados generalizados", remarcó Verónica Sanmartín, que reprochó que "las administraciones no están facilitando la igualdad y equidad social", megáfono en mano, ante la mirada del concejal socialista José Ramón Tuero; Noelia Ordieres, edil de IU; y Olaya Suárez, portavoz de Podemos, los tres presentes en la concentración y cuyas formaciones ya han planteado propuestas para mejorar el sistema del 11X12.