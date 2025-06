La hostelería gijonesa urge más control de las gaviotas: "Matan al sector"

Las gaviotas ya no pescan en el mar, sino que "patrullan" las terrazas. En la calle Corrida de Gijón, en plena mañana, una camarera corre con una bandeja de cafés recién hechos. De repente, un golpe seco y un alarido echan a perder todas las consumiciones a causa de un ave fuera de control. Puede parecer chocante, pero es un episodio que ya es una anécdota más entre los hosteleros gijoneses y el animal. El Ayuntamiento y la patronal Otea mantuvieron el miércoles una reunión para buscar estrategias que permitan actuar de forma conjunta ante el incremento de molestias provocadas por gaviotas y palomas. A pie de terraza, los profesionales claman por la "falta" de medidas de contención del ave, que "mata al sector" con sus continuos "ataques" a empleados y clientes, además de generar pérdidas económicas en forma de hurtos de comida, roturas de vajillas y del consumo, ya que infunden "miedo" a los clientes a sentarse en las mesas al aire libre.

Los profesionales coinciden: hace falta "control" real, "medidas de natalidad no agresivas" y "regulación" de los puntos de anidación. "Hay que hacer algo de verdad, no solo de pico, nunca mejor dicho", explica la camarera de la cafetería Korynto Eve Fernández, protagonista de la historia que abre este escrito. La relación con las gaviotas ya se ha ido de mano y no hace falta comida sobre la mesa, ni restos a la vista. "Vienen directamente a por mí", dice la mujer, que asegura que la tienen "identificada" como empleada del local y, por tanto, portadora de víveres. "Son muy listas", apunta Fernández, mientras señala los toldos y los balcones que eligen los pájaros como "lugares estratégicos". "Están a la espera –afirma– y desde ahí se lanzan en picado; han perdido el miedo a las personas".

Dos transeúntes sufren el «ataque» de un ave en la calle Corrida. / LNE

Molestias "diarias"

Las molestias son "diarias" y generan pérdidas económicas que, en el caso del vecino Coral Coffee Center fueron de unos 1.000 euros el último año solo en vajillas. "No podemos hacer más que quitar la comida rápido y espantarlas con bayetas o sonidos. Y aun así cada día rompen algo" afirma su encargado, José Emilio Pascali. La dieta de las gaviotas, según indica Pascali, es variada. "Van a por churros, croissants, incluso hamburguesas, aunque también matan palomas débiles y se las comen", asevera, aunque recuerda a renglón seguido que estas últimas también crean "conflictos" porque vienen "en bandada" y su presencia es "constante". En los tejados de la calle Santa Lucía "hay muchos nidos", añade, aunque considera que es un hecho "que afecta a todo Gijón".

El problema, aseguran los hosteleros, se ha agravado en los últimos tiempos. "Lo notamos más desde la pandemia, que se pusieron muy agresivas", indica Marcos González, que acaba de abrir el Chigre 2.0 en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento. "Enseguida tienes que avisar al cliente y ves una acechando, hay que estar atento y con la envergadura que tienen, pueden hacer daño. Se está poniendo peligroso para la integridad física", prosigue el hostelero, que regenta otro local en la zona de El Molinón donde sufre incidentes similares.

Una gaviota, aterrizando en la mesa de un local hostelero. / LNE

La convivencia diaria con las aves urbanas implica estar "ideando osas" todo el rato, pero las estrategias defensivas se multiplican sin éxito. Campanas de red, reflectantes, sonidos disuasorios o pistolas de agua. Ninguno funciona a largo plazo porque "se acostumbran y saben todos los trucos". González considera positiva la propuesta de Otea de estudiar las acciones puestas en práctica en otras ciudades para valorar si pueden ser efectivas en Gijón.