Julián Herrojo, sacerdote: "Rubén Darío dijo que Gijón era el modelo del progreso para España"

Julián Herrojo (San Juan de Nieva, 1958) fue durante once años rector de la Basílica del Sagrado Corazón. Hace unos meses publicó "Rubén Darío en Asturias" que presenta el 23 de junio en el Ateneo Jovellanos.

¿Cómo surgió la idea del libro?

Todo empezó en una conferencia en el Centro Asturiano de Sevilla. Fue muy exitosa porque daba a conocer que Rubén Darío había veraneado tres años en Asturias, en 1905, 1908 y 1909. Los veraneos de aquella época duraban tres meses, por lo que había estado tiempo por aquí. Después di otra en el Ateneo Jovellanos. Pensé que era bueno plasmarlo en un libro e incluir todos los escritos de Rubén Darío acerca de Asturias.

¿Es admirador de la obra de Rubén Darío?

El propio Ateneo Jovellanos, que tenía un ciclo de poetas, me ofreció la posibilidad de hablar sobre Rubén Darío. Acepté porque desde joven he sido muy aficionado a su poesía. Al llevarla al Centro Asturiano de Sevilla era más interesante hablar de la estancia de Rubén Darío en Asturias.

El libro lo escribió hace 12 años, pero se publicó recientemente. ¿A que se debió esta demora?

Al ser destinado de la Basílica del Sagrado Corazón a Oviedo, en 2013, le pedí a mi amigo Ignacio Gracia Noriega que me escribiese un prólogo. Después el manuscrito quedó medio olvidado, buscando un editor que lo publicara. Las cosas de la vida. Va pasando el tiempo, uno tiene otras obligaciones y ya pasaron 12 años. Hasta que dije, "esto no puede ser, tengo que sacarlo". Hice una pequeña gestión ante el Instituto de Estudios Asturianos, que me parecía que era el lugar idóneo, y lo publiqué.

¿Se conoce el motivo que llevó a Rubén Darío a veranear en Asturias?

No sabemos con certeza por qué eligió Asturias para su veraneo. En su autobiografía dice que él veraneaba en Asturias y alguna vez en la Bretaña francesa. Esos años era cónsul de Nicaragua en Francia. ¿Quién le sugirió venir a Asturias? No lo sabemos. Pudo ser Pérez de Ayala, con el cual tenía mucho trato en Madrid, o pudo ser también Feliciano Menéndez, que era un asturiano, dueño de un hotel en La Habana, Cuba, que él había conocido con ocasión de un viaje a Nueva York.

¿Cómo fue su estancia aquí?

Feliciano Menéndez era de San Juan de la Arena y tenía varias propiedades. Darío estuvo en una casa de su propiedad. Los otros dos veraneos posteriores se trasladó a Riberas de Pravia. El primer año coincidió con la publicación del más famoso de sus libros, "Cantos de vida y esperanza". Estando en San Juan de la Arena recibió los primeros ejemplares y desde allí envió libros a Antonio Machado o Miguel de Unamuno. También recibió la visita de Azorín.

¿Hay algún escrito sobre su estancia en la región?

Hay varias crónicas en prosa, en verso nos dedica algunas cosas. Escribió cinco artículos muy largos para el diario "La Nación". En ellos detalla su visita a la Catedral de Oviedo o las fiestas de San Telmo, en la desembocadura del río Nalón. Tiene otro sobre una galerna que se inundó que se titula "San Telmo se ha portado bien". También sobre el bable.

Algún ejemplo de lo que mencionó sobre Asturias.

Tengo algunas frases que están reunidas por mí, no van seguidas. "Esta hermosa provincia, este buen suelo asturiano, en donde hay tan gallardas muchachas que hablan su viejo dialecto, un lenguaje armonioso y sonoro como la antigua fabla y hay alegres gaitas y mar soberbio y sidra que hay que saber espalmar". Después de escribir el libro, cuando se hizo la solicitud de la sidra como patrimonio, en el memorándum de solicitud, habría que haber incluido esto. Darío se refería a la sidra como "el oro claro e hirviente".

¿Por qué cree que han quedado en el olvido estas visitas?

El libro está dedicado a querer compensar esa cierta ingratitud y olvido en el que ha caído las visitas de una figura tan importante. Precisamente, propuse una vez al Ayuntamiento de Gijón que habría que dedicarle una calle o avenida. También se podría poner en un monumento unas frases muy elogiosas a Gijón, además con una visión de futuro. Dice que le impresionó como "una ciudad industrial y europea. Gijón es como el modelo del progreso por el que va a ir España en el futuro".

¿Está ya pensando en otra publicación?

Estoy trabajando en un libro que quiero titular "Las ciudades de Jesús". Podríamos decir que es de arqueología cristiana. Una pequeña monografía de cada una de las poblaciones que pisó Jesús: Nazaret, Cafarnaúm, Jerusalén, Jericó, Naim. Me deja poco tiempo mi trabajo en la parroquia, pero espero no tardar doce años en publicarlo. ◼