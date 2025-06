Los 21,6 millones de deuda a amortizar se repartirán entre varios organismos municipales

La ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Ayuntamiento a reservar 21.603.069,62 euros –la cifra del superávit de 2024– de su remanente líquido de tesorería para gastos generales para amortizar deuda a lo largo de este año. Una cifra que está por debajo de los 21.316,063,50 euros que le van a quedar de remanente al Ayuntamiento una vez que el Pleno del miércoles –como ayer ocurrió en la comisión de Hacienda con los votos a favor de Foro, PP y Vox y el rechazo de PSOE, IU y Podemos–apruebe el expediente número 6 de modificación de créditos al presupuesto municipal. Una modificación por 7,7 millones de los que 6, 6 vienen del remanente para gastos generales.

Para solventar esta situación y ya que, se recuerda desde la concejalía de Hacienda que lidera María Mitre, "el superávit se calcula para las entidades que integran el sector público local, no solo para el Ayuntamiento", lo que está estudiando el equipo de Mitre es que el compromiso con ese pago de la deuda no se asuma de manera directa y exclusiva desde las cuentas del Ayuntamiento. La idea es repartir la carga entre todas las entidades que conforman el denominado perímetro de consolidación. Por un lado, los organismos autónomos –las fundaciones de Servicios Sociales y Cultura y el Patronato Deportivo– y por otro las empresas municipales. No todas porque en ese perímetro solo computan Emulsa, Divertia y Emvisa.

La situación se denunciaba ayer en un primer momento por la edil socialista Marina Pineda calificándola de "grave". Quien fuera concejala de Hacienda en el anterior mandato no solo criticó de manera genérica a Foro por el total de su gestión económica. Su denuncia se concretó en el recurso de tirar para el pago de la deuda de los remanentes de los organismos autónomos y más en concreto del remanente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, dando por bueno que son esos algo más de once millones que aún le quedan a esta entidad la fundamental bolsa de dinero de la que puede echar mano Hacienda.

"Si ya era escandaloso que la Fundación hubiera acumulado casi 13 millones de euros sin ejecutar; más escandaloso va a ser que la amortización de deuda la vayan a pagar los más vulnerables y que el dinero para las necesidades de las familias, para las personas mayores o para políticas de acceso a la vivienda vayan a utilizarse para tapar los agujeros de la mala gestión económica del gobierno", reprochó Pineda. Desde el equipo de gobierno se reivindica que todas las opciones están en estudio sin que todavía haya ninguna decisión sobre ese reparto de cargas entre los diferentes entes municipal.

Si asegura el gobierno que este escenario no genera ninguna preocupación en cuanto al desarrollo de nuevas modificaciones presupuestarias. De hecho, aseguraron fuentes municipales, ya se está trabajando en un nuevo paquete de cara a próximos plenos que incorpore compromisos de inversión ya anunciados por el gobierno y aún pendientes de financiar.

Primero pagar facturas de 2024

La actual modificación de 7,7 millones, se centra, básicamente, en la financiación de facturas pendientes de 2024 y en suplementar partidas de gasto corriente, sobre todo de servicios energéticos. Al margen está solo el millón de euros destinado a la compra de la finca que la Universidad de Oviedo tiene en el ámbito de la Pecuaria. Pendientes han quedado otros compromisos como, por ejemplo, la compra de la finca de la Isla, las ayudas a fachadas o la amortización del préstamo a Emtusa para comprar autobuses.

A la comisión de Hacienda de ayer fueron también una modificación de 1,9 millones al presupuesto del Patronato y de un millón para ayudas de emergencia en Servicios Sociales. La Fundación de Cultura ya tienen convocada para la semana que viene una junta rectora donde se presentará una modificación del presupuesto de 1,3 millones. Todas con el soporte del remanente de tesorería.

Al cierre de 2024, al Ayuntamiento le quedó un remanente para gastos generales de 34,7 millones, a Servicios Sociales de 12,7 millones, a Cultura de 2,5 millones y al Patronato Deportivo de 4 millones. Los cierres en las empresas municipales fueron en positivo pero de menor envergadura. Emulsa, por ejemplo, tuvo un superávit de 420.000 euros.