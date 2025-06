Álvaro Muñiz se abre a un relevo en el Ateneo Jovellanos

El Ateneo Jovellanos celebrará el miércoles, en su sede de la Escuela de Comercio, su asamblea general ordinaria, en la que presentarán un superávit de 5.000 euros. También se anunciará que habrá elecciones para final de año. Álvaro Muñiz, actual presidente de una entidad con 400 socios, se abre a un posible relevo, pero matiza: "Si no hay nadie o no se cumplen las garantías, no dejaré tirado al Ateneo". Muñiz que "la entidad está saneada, goza de buena salud y mantiene su filosofía de colaborar con la cultura". Y desde la directiva se hace un llamamiento a los socios a "organizar o aconsejar en algunas actividades".