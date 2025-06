El Ayuntamiento debe cinco fincas al plan de ampliación de Cabueñes

Cinco son las parcelas vinculadas al plan de ampliación del hospital de Cabueñes que el Ayuntamiento de Gijón aún no ha transferido al Principado de Asturias. Cuatro de esas cinco parcelas provienen de la permuta conveniada entre el Ayuntamiento y Quirón Salud, y por la que la administración municipal se hacía con un suelo necesario para el proyecto de hospital público a cambio de un suelo en Nuevo Gijón donde se implantará el hospital privado que impulsa esta empresa sanitaria. La quinta finca, que era de una particular que la legó en su testamento a la Fundación Siloé, ya es del Ayuntamiento de Gijón.

En el caso de las fincas de Quirón la titularidad aún no es municipal: lo será cuando se complete la tramitación del plan especial de la operación de Nuevo Gijón. El Ayuntamiento sí tiene la quinta finca pero aún no la ha transferido al Principado a la espera de conseguir la fórmula que le permita retener los aprovechamientos urbanísticos que se asociaban a esa parcela y que no son necesarios para la ampliación del hospital.

Todos estos datos los aportó ayer en comisión el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, a preguntas de Javier Suárez Llana. El portavoz de IU argumentó su interés en el hecho de que las constructoras de la ahora paralizada obra de Cabueñes habían incluido entre sus alegaciones a la resolución del contrato el hecho de que no podían ejecutar parte del trabajo por no disponer de dos parcelas colindantes al edificio de ampliación. Una de ellas municipal y la otra particular. Martínez Salvador no solo dio cuenta de estas dos fincas, sino de las cinco implicadas en la operación, dejando claro que desde el Principado no se les había requerido su entrega al no ser necesarias para la parte de la obra en marcha.

Paso sobre las vías entre El Cerillero y El Lauredal

De la misma comisión, y a petición de Podemos, salió el compromiso del gobierno de instar a Adif a estudiar la instalación de un paso seguro para atravesar las vías del tren entre el camino de Rubín y la calle Concejo de San Tirso de Abres. Un paso que de manera no autorizada ya utilizan vecinos de El Cerillero y el Lauredal ante los problemas que hay para acceder al paso inferior que existe unos metros al este. El Ayuntamiento se ha comprometido, por su parte, a hacer mejoras en ese paso existente , que tiene una acera muy estrecha. Vía ruego Podemos también pidió actuaciones en El Muselín: prolongar la barandilla de la calle de La Arena y arreglar un bache en la avenida de Eduardo Castro.