El exmilitar Papa Gore vuelve al banquillo por agredir a 10 policías en Gijón

El exmilitar senegalés Papa Gore Ndoye, que acumula un amplio historial delictivo a sus espaldas por el que se encuentra en prisión, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por varios delitos de lesiones y atentado a agente de la autoridad, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, después de protagonizar una intervención en la que resultaron heridos de distinta consideración hasta diez integrantes del Cuerpo Nacional de Policía. En total afronta ahora penas que suman otros cuatro años y medio de cárcel. Esta causa se reabrió en el Palacio de Justicia al ver que su extradición a Senegal no se llevaba a efecto. De nuevo se pide su expulsión de España en esta causa.

Papa Gore Ndoye, que prestará declaración en el Juzgado de lo Penal número 3 el próximo día 9 de julio, ha sido condenado por delitos violentos en varias ocasiones. Casi siempre por agredir a agentes de la Policía Nacional que se vieron obligados a intervenir por alguna disputa de este individuo, ya fuera con algún otro hombre o con su pareja sentimental. En concreto, el caso que ahora se juzgará, tiene su origen en una disputa en el ámbito familiar que obligó a intervenir a los agentes.

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2021 en un edificio de de la Plaza Ives Jacques Cousteau, en Montevil. Acudió una patrulla al tener noticia de que se estaba produciendo una fuerte discusión de pareja en un inmueble. Al mediar en el conflicto, Ndoye se puso muy violento contra los dos actuantes, que pidieron refuerzos. Rápidamente llegaron más policías, contra los que también se mostró igual de violento, según describen la Fiscalía y la acusación particular en sus escritos. En todo momento, el exmilitar senegalés "ofreció una gran y constante resistencia a la detención".

"Soy un soldado"

Varios agentes resultaron lesionados fruto de una intervención en la que también soportaron amenazas verbales. "Soy soldado", "no me duráis un minuto" o "voy a acabar con toda la policía de Gijón" fueron algunas de las frases que obran en la diligencias. Su traslado a comisaría no fue menos complejo, pues provocó daños en el coche policial. Ya en calabozos también agredió a más agentes. Por todo ello se sentará de nuevo en el banquillo.