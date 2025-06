Gijón, escenario de las batallas de rap con mucho sabor local

Gijón será hoy el epicentro de la rima improvisada, del freestyle. El recinto ferial Luis Adaro acoge la Red Bull Regional, un torneo con 32 competidores que batallarán por los seis billetes que dan acceso a la Final Nacional que se disputará en julio en Barcelona. Tres de esos micrófonos "serán" asturianos y, en concreto, gijoneses. "Botta", Adriana y "JDR" jugarán en casa. "Me motiva que sea en mi ciudad", admite Jorge Díaz, JDR, vecino de La Calzada, confiado en que Gijón responderá a la llamada del rap. "Esto es algo muy bonito y somos una ciudad muy agradecida", sostiene.

El formato es sencillo: duelos uno contra uno, por eliminatorias. El jurado dictaminará quién ha improvisado más y mejor. JDR está "con ganas" pero "tranquilo". "Participé en Barcelona, Madrid y Cádiz y ahí el mes anterior estuve agobiado", recuerda el rapero gijonés, que no puede evitar la mención a "Gazir", un campeón internacional, al hablar de la escena del freestyle regional. "Me sabe mal decir que Gijón es el mayor exponente sin nombrarlo a él", señala JDR, para el que la llegada a la ciudad de la competición impulsada por Red Bull es, a todos los efectos, una buena noticia. "Así la gente podrá conocer un poco más qué es el freestyle y nosotros no tenemos que desplazarnos tanto", asegura.

JDR augura una gran respuesta de los asistentes, que estos apoyen a todos los participantes. Eso sí, espera sentir el "calor" de los gijoneses por sus representantes locales."En otros sitios, como Alicante, que hay otro estilo que gusta más y está más popularizado, aunque digas una rima buena hay un silencio", afirma al gijonés, que pregona por un estilo agresivo en sus improvisaciones, de ataques frontales al rival. JDR, de 28 años, empezó a rapear en Primaria y a batallar hace más de siete años. "El freestyle ha llegado a suponer mucho para mí", reflexiona.

El rapero tiene una simple recomendación para el público. "Que disfruten", dice JDR, que reivindica que la actitud del mismo repercute en el espectáculo. "Cuando ves a la gente gritando las rimas tienes ese ‘feedback’, esa sinergia entre participantes y público", asevera el gijonés. "Es como un partido de fútbol, que te animen hace que lo hagas mejor", agrega JDR, convencido de que la cita cautivará a los presentes. "Si no sabes a lo que vienes, esto te va a sorprender; es una nueva experiencia", declara el rapero. Ahora bien, "si no te gusta ver a dos chavales insultarse, igual no te gusta", bromea.

En 2019, en el marco de Metrópoli, Gijón albergó el torneo "Última Oportunidad" en el recinto ferial. En 2023, en la Semana Grande, también hubo un show con figuras de la talla de "Gazir", "Chuty", "Skone" y "Blon". "Creo que se va a quedar mucha gente fuera del pabellón", vaticina JRD para el torneo de esta tarde. Las puertas abrirán a las 18.00 y la entrada será gratuita hasta completar aforo –los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto–. Participarán, entre otros, un histórico de la disciplina como "Bnet", que retorna al circuito competitivo, el polarizante "Navas" o "Fabiuki", uno de los freestylers del momento. "Hacer una Final Nacional en Gijón sería muy buena idea", concluye JDR.