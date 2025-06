Reparar baldosas y el firme, prioridades del mantenimiento en el Muelle

Personal técnico de la Autoridad Portuaria de Gijón ya ha supervisado el estado en el que se encuentran las áreas de paseo marítimo que rodean el Puerto Deportivo de Gijón, incluyendo sus espigones, con vistas a las actuaciones de mejora en ese entorno previstas por los nuevos responsables de El Musel. Un entorno que precisa de obras de mantenimiento para adecentarlo, desde el dique de Santa Catalina (Lequerica) hasta el dique curvo de Fomento.

Este último espacio de paseo, que lleva hasta el edificio de Talasoponiente es uno de los que tienen un mayor nivel de deterioro en el entorno del Puerto Deportivo de Gijón, con numerosas baldosas levantadas y otros daños en el firme.

Las actuaciones de mantenimiento no sólo afectarán al firme de las zonas de paseo en el entorno del Puerto Deportivo, sino también a las barandillas y noráis, además de un nuevo mural en el rompeolas, entre otras actuaciones. Unas obras que se estima que tengan un coste de unos 200.000 euros y que serán las primeras que se van a desarrollar en el marco del Plan Proa (Proyecto de Ordenación y Accesibilidad) elaborado por la Autoridad Portuaria de Gijón para actuaciones de mejora en los espacios portuarios abiertos a la ciudadanía en Gijón y en el Carreño, incluyendo la prolongación del paseo marítimo desde El Arbeyal hasta el puerto deportivo del muelle de La Osa (Marina Yates) mediante un voladizo a modo de gran pasarela sobre el tramo de escollera que hay entre ambos.

En cuanto a Carreño, el plan contempla una actuación para compensar el impacto del Puerto, en concreto la prolongación del paseo marítimo desde Xivares hasta el Alto de Aboño.

El Plan de Empresa que elaborado la Autoridad Portuaria de Gijón y que ahora tendrá que negociar con Puertos del Estado incluye una inversión de 7,2 millones de euros en actuaciones Puerto-Ciudad entre 2025 y 2030, tal como ayer informó LA NUEVA ESPAÑA. Una cuantía que no sólo contempla las actuaciones previstas en el Plan PROA, sino también inversiones propuestas por la Autoridad Portuaria al Ayuntamiento de Gijón con vistas a desbloquear el conflicto entre ambas instituciones por la titularidad de los 3.848,20 metros cuadrados del antiguo astillero destinados a formar parte de la prolongación del paseo marítimo en el mismo. Se trata de una franja de 417 metros de largo por 9,3 de ancho, que el Ayuntamiento exige al Puerto que le entregue en propiedad en base al contrato para la compraventa de los otros 35.000 m2 que formaban la antigua parcela del Puerto en Naval Gijón, mientras que los nuevos gestores del Puerto ofrecen la cesión de uso se esa franja y están dispuestos a asumir la urbanización no sólo de esos 9,3 metros de ancho, sino hasta los 20 metros de servidumbre de costas, una obra cuyo coste estima en más de dos millones de euros, dinero que no repercutiría en las cuentas del Puerto al poder compensarlo con su impuesto de sociedades. Además, el Puerto también ofrece invertir otros 4 millones en un edificio para uso social en el futuro parque empresarial de Naval Gijón.