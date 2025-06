Sinergias y entorno, claves del éxito en San Andrés de Cornellana

Con un balance "satisfactorio", alabando el entorno, los "lazos y sinergias" de comunidad, y aplaudiendo la apuesta por la cultura, la primera hornada de residentes artísticos del Palacio de San Andrés de Cornellana se despide este fin de semana, con unas jornadas de puertas abiertas al público para mostrar sus trabajos. Los artistas, que han desarrollado diez proyectos, aprovechan dentro del balance para proponer algunas mejoras, detalles a pulir para favorecer que la experiencia se consolide en el tiempo. Mejores en comunicación o burocracia, o adaptarse más a los tiempos y necesidades de los procesos artísticos, son algunos de los puntos que consideran convenientes pulir para el futuro.

Porque en apenas un mes, de julio a diciembre, estará la primera tanda de cinco artistas, y ya de enero a mayo, en 2026, la segunda. Ese punto, el de estructurar en dos grupos todo el periodo, es una de los cambios en las nuevas bases. Y lo aplaude por ejemplo el artista gijonés Guillermo Braga. "Fui de los primeros residentes que entraron, y me tocó un momento que estuvimos solo dos residentes, y eché en faltas esas sinergias creativas. Me alegro que se haya adaptado", comenta, antes de añadir: "Lo positivo es que hay recursos para sacar adelante este tipo de proyectos, que como en mi caso, con el cine experimental, son difícilmente enmarcables".

David Ferrando, gallego, residente en Londres –de donde ha pedido una excendencia de su trabajo–, destaca como "muy positiva la oportunidad de centrarme durante dos meses en un proyecto, con espacio y tiempo", además de alabar "la convivencia con otros artistas, que me ha ayudado". Pero también apunta como debe, para pulir en el futuro, "el sistema de pagos, porque no tiene en cuenta la realidad de un artista contemporáneo, porque teníamos un presupuesto, que se ha pagado casi al final, y la realidad de los artistas es que muchas veces no podemos adelantarlo".

Raquel G. Ibáñez, madrileña, matiza que el hecho de ser una experiencia piloto es lo que provoca que haya aspectos que afinar. "Están los asuntos de comunicación interna y externa. Y es importante el tema de las cuestiones administrativas, que muchas veces no se entienden los procesos y necesidades de los procesos artísticos, que a veces acaban paralizados", comenta, para referirse también a la experiencia de ese "proceso", que considera que es lo importante más que la "producción" en la residencia: "Lo positivo ha sido la selección de artistas, compañeros de vida y proceso, que lo ha convertido en una experiencia vital muy gratificante".

También desde la capital de España llegó a Gijón Ana Matey. "El espacio tiene muchas posibilidades. Es fundamental comunicarse, y a veces quizás falla la fluidez porque hay muchos interlocutores", analiza. "El espacio me venía fenomenal, porque en mi trabajo hablo de lo urbano y lo rural, y está en ese límite", añade.

Compartiendo proyecto estuvieron Juan Gama de Cossío, de Cangas del Narcea, y Juan Cañada, catalán, pero con ya más trabajos en Asturias. "La experiencia ha sido super positiva, compartir espacio con otros artistas interesantes y poder contar con un espacio para poder vivir, hace que los vínculos sean mucho más satisfactorios", destacan. "El sitio es maravilloso, es la intersección entre los urbano y rural, un lugar perfecto para crear, pero en nuestro caso en particular necesitábamos una potente conexión a internet, pero no ha sido un impedimento", valoraron.