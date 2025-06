Por un futuro con más ingenieras

Si hace un año, en el mismo encuentro, Diego Pérez, decano del decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, hacía un llamamiento a los jóvenes de Bachillerato y Secundaria para cursar estudios de Ingeniería, para un sector con garantías de empleo, en esta ocasión elevó esa demanda para que también las mujeres se animen a tomar este camino profesional. "El porcentaje de ingenieras es aún bajo, faltan más. Hacemos un llamamiento para que se animen, porque es un mundo con la misma salida para hombres y mujeres", resaltó. Una situación que manifestó en la fiesta social anual, que se celebró en el Hotel Begoña Park, donde también recordó que este próximo día 23 de junio, con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, se llevarán a cabo charlas con mujeres para que cuenten sus experiencias y así animen a ese relevo generacional.

Ingenieros distinguidos, durante el encuentro de ayer. | MARCOS LEÓN

En esta ocasión fueron 205 los profesionales distinguidos por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales. De ellos acudieron al acto 35 de los 175 que alcanzaban sus 25 años como colegiados, y 30 de los 50 que cumplían medio siglo de profesión.

En el acto, que se alargó durante algo más de una hora, participó Juan Carlos Campo, que aludió a la distinción que se entregó a la cátedra MediaLab, por parte de la Mutualidad de Ingenieros. "Es una mirada al futuro, a una entidad que está ayudando mucho a los jóvenes a integrarse en el futuro profesional".

El protagonismo especial lo llevó Pedro López Ferrer, nombrado socio de mérito. "Es un orgullo muy grande, los premios siempre muy bien recibidos. Es un muy gratificante", destacó. En su intervención rememoró la anécdota de cómo empezó sus estudios. "Me gustaba el deporte y comenté en casa que quería empezar INEF. Mi padre me dijo, que le encantaba y que me venía como anillo al dedo, pero me dijo que primero acabase Ingeniero Técnico Industrial o Ingeniero Industrial, y después ya que hiciese lo que quisiera", rememoró, al mismo tiempo que añadió la última reflexión de su padre: "Libertad absoluta para estudiar lo que quieres, pero con seis hermanos que tienes, la única herencia que recibirás de tus padres será tu carrera". Y curiosamente, como detalló, seis de los siete hermanos estudiaron lo que quisieron después de acabar Ingeniería.

López Ferrer, en su discurso, también aludió a la profesión como "apasionante, transversal e implicada en todos los aspectos de nuestra vida". Y defendió que la ingeniería "genera riqueza y está a la vanguardia del desarrollo y la economía productiva".

Distinción para MediaLab

En la fiesta, otro momento destacado fue la presentación del libro, cuyo autor es Agustín Guzmán Sancho, sobre la "Historias de las enseñanzas técnicas en Gijón". "Ha sido un trabajo muy bueno, que ha realizado Agustín (Guzmán Sancho). Se ha recopilado mucha información, algunos de las fotos y documentados estaban dispersos", recalcó Inés Suárez, que también intervino en un encuentro que contó con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Y el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales aprovechó en este acto para trasladar la petición de que el solar que ocupó junto a la avenida Manuel Llaneza la Escuela de Peritos, y que fue conocido los últimos años como el aparcamiento de Peritos, conserve con las futuras edificaciones de alguna manera esa identidad, con algún guiño o nombre de calle próxima.