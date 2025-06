Sara Álvarez Rouco, portavoz municipal de Vox: "Naval no puede enquistarse como el Solarón, la estación, el vial de Jove..."

Sara Álvarez Rouco (Gijón, 1965) vive este ecuador del mandato en el Ayuntamiento de Gijón desde la bancada de la oposición y como única integrante del grupo municipal de Vox. Un cambio sustancial para quien lo empezó como concejala de Festejos dentro del gobierno tripartito conformado por Vox, Foro y PP y compartiendo siglas con Oliver Suárez, quien ahora es concejal no adscrito, presidente de Divertia y consolidado apoyo del gobierno de Carmen Moriyón.

¿Cuál es el balance que hace de estos dos años de mandato en el Ayuntamiento de Gijón?

El balance es que no hay avances en las necesidades de Gijón. Este gobierno local ni cumple con las propuestas de su programa, ni hace autocrítica suficiente como para darse cuenta de cuáles son los defectos o las carencias que hay que solventar. Gijón tiene muchos problemas, cada uno de una importancia determinada, pero muchos y de todo tipo.

¿Para usted que no haya avances significa estancamiento o retroceso?

Ni uno ni otro. Yo creo que es continuidad. Es una política continuista del mandato anterior. Quitando los toros y la supresión de la ordenanza de movilidad, no hay nada relevante.

Entonces, no ve ese Gijón que lidera como dice el eslogan que repite el gobierno local...

No hay un Gijón que lidere porque todo es a futuro. Todo son promesas, pero al final nada se materializa. Ya sabemos que Gijón es la ciudad de las promesas incumplidas.

¿En su reflexión sobre la gestión de gobierno local iguala lo que hace Foro y lo que hace el PP?

Son dos partidos diferentes y aunque estén los dos en el mismo gobierno no tienen un nexo común. No hay coordinación, no hay equipo. Se ve claramente que son diferentes. Se ve en la hora de votar, en cómo tratan los temas cada uno. Y nosotros lo que vemos es a un PP que está muy cómodo porque se deja llevar.

Entiendo que decir que este gobierno de Foro y PP es continuista del anterior que fue de PSOE e IU es una crítica más que negativa.

Es que siguen una inercia que sería la de las izquierdas y en muchas actuaciones están rendidos a esas izquierdas.

¿Por ejemplo con los últimos nombres incorporados al callejero y con los que ustedes han sido muy críticos?

Hay que partir de las elecciones de 2023, cuando la Alcaldesa dijo aquello de que ganó lo que la ciudad quería, que era un gobierno de derechas. ¿La ciudad habló, dijo que quería un gobierno de derechas y después ese gobierno está rendido a las izquierdas? No sé cómo se pueden encajar esas piezas.

¿Entonces usted no cree que esas personas merecían tener una calle con su nombre en Gijón?

Yo no entro en si lo merecían o no. Todas esas personas seguramente eran buenísimas en su trabajo. No es cuestión de merecer, es cuestión de sentido común y de sentido de política, de marcar una política cuando llegas al gobierno. Pero estos bandazos...

Usted lleva al próximo Pleno la petición de retirar los honores que Gijón le dio a Santiago Carrillo. ¿Es una provocación?

Para nada, ninguna provocación. Un Ayuntamiento que defiende la libertad no debería honrar a personas que son asesinos demostrados históricamente. Se debería honrar a personas de bien. Yo creo que esa persona está inhabilitada para tener el título de hijo predilecto de Gijón. Además, estamos en contra de una forma de hacer memoria selectiva.

El honor a Carrillo se lo concedió la Corporación por unanimidad. Incluido el Partido Popular.

Ellos sabrán. Nosotros en el 2010 no estábamos. Y no hablemos del PP porque el PP, vamos...

Hablemos. ¿Le ha desilusionado el Partido Popular especialmente?

No es desilusión, son los bandazos que dan. Un ejemplo. Nosotros llevamos al Pleno hace poco una proposición sobre bonificaciones a familias numerosas y me resulta incomprensible que votaran en contra cuando en mandatos anteriores llevaban ellos una propuesta casi igual.

Repasemos los grandes proyectos. ¿Para usted la posición del Ayuntamiento en el conflicto con el Puerto por Naval Gijón es la correcta?

Yo creo, para empezar, firmemente en respetar los acuerdos escritos, pero ¿qué me pueden decir de eso quienes no los respetan cuando no le interesa? Ellos no respetaron el acuerdo escrito que tenían con Vox. En el caso de Naval hay un acuerdo, pero también una nueva realidad y que la Autoridad Portuaria parece negarse dar esa franja. Llegados aquí, hay que pactar. Es decir, hay que ponerse de acuerdo, porque sin acuerdo, al final, quien de verdad pierde es Gijón. Judicializar el asunto, además de costes y tiempo, supondría enquistar diferencias entre dos instituciones que tienen que caminar juntas por el bien de Gijón.

Que el asunto acabe en el juzgado, ¿es lo peor que puede pasar?

Lo peor es no llegar a un consenso por el bien de la ciudad. Estamos hablando de un tema que es fundamental para Gijón y que va a acabar enquistado como el Solarón, como la estación intermodal, como el vial de Jove... y ya estamos hartos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que negociar, hay que sentarse, hay que hablar por el bien de Gijón...

Usted es concejala, ¿le vale la cesión de uso que da el Puerto y no la titularidad que pide el Ayuntamiento?

Yo siempre me pongo en el lugar de los ciudadanos, de las personas que van a ir allí a pasear. Lo conté en el Consejo Social, me encontré con tres señores que estaban hablando de esto y que al reconocerme me lo dijeron "qué más nos da de quién sea; no vamos a preguntar si es del Ayuntamiento o del Puerto". Aquí lo importante es que esto salga adelante y que los gijoneses puedan disfrutar de ese espacio

¿Le gusta el último diseño presentado para el Solarón?

Nosotros siempre hemos dicho que queríamos viviendas, pero también una zona verde. Nunca hemos variado de posición ¿Qué pasa? Que en Gijón nunca conseguimos que se fije un proyecto. Pasa tanto tiempo entre propuesta y propuesta, entre reunión y reunión... que no llegamos a nada y periódicamente todo vuelve a replantearse. Meto en el mismo paquete el Solarón y la estación intermodal, que es la pieza clave del proyecto del plan de vías. En 2011 la estación era subterránea en el Humedal, en 2015 se pide junto al Museo del Ferrocarril, en 2019 viene el señor Ábalos y dice que el proyecto no tiene marcha atrás y habla de un legado de futuro, en 2021 Foro vincula su apoyo al estatuto de autonomía a ese plan de vías del 2019 y en el año 2022 ya acepta llevar la estación a Moreda...

Y sigue y sigue...

Con que en 2023 Foro dice que el Solarón solo puede ser parque y ahora, en 2025, acepta con todo lo que dice el Ministerio, incluido con más de mil viviendas. ¿A qué estamos jugando? Somos la única ciudad que no tiene una estación como tiene que ser. Una estación en el centro de la ciudad, que es donde debe estar. Y eso no es algo que diga Vox, es de sentido común. Entonces, ¿qué si me gusta cómo queda el Solarón? Pues es que no lo sé. Porque mañana va a estar de otra manera, y pasado de otra y volveremos a ver cómo cambia. No puede ser que se juegue así con los gijoneses. Y siempre los mismos. PSOE, Foro y PP los que gobiernan desde 2011.

¿Esta reflexión le vale también para el vial de Jove?

Aquí ya no voy a hacer la relación de fechas porque ya no merece la pena. El PSOE tenía que haber puesto un antes y un después en este asunto cuanto estuvo al frente de las tres administraciones; lo que pasa es al final no pintamos nada. Y ahora que Foro gobierna aquí, el PSOE sigue poniendo trabas a Gijón. Eso por un lado pero, por otro, la Alcaldesa dijo que si hacía falta ella iba a manifestarse a Madrid. ¿Dónde está? Yo no la veo.

Como vecina de La Calzada, ¿le parece bien que se haga el bulevar de Príncipe de Asturias, aunque sigan pasando los camiones a falta de otra alternativa para ir a El Musel o mejor esperar?

Es que quitar los camiones de allí por el tema de la contaminación era justo por lo que se hacía el vial de Jove. ¿De qué me vale que se pongan ahora a hacer un parche? Aquí todo son parches para que alguien pueda decir que hace algo y lo que hay que hacer son proyectos y las cosas que realmente la gente quiere: los ciudadanos de Gijón y de La Calzada, que están sufriendo por esto. Lo que hay que hacer es arreglar la ciudad para que la gente esté contenta y pueda vivir y no se la esté molestando, como ahora con la zona de bajas emisiones.

No todo son grandes proyectos. ¿Cómo ve la gestión municipal del día a día de la ciudad? ¿Hay mejoras?

Estamos enfocados en proyectos grandes que nuca acaban cuando de lo que te hablan los vecinos cuando te reúnes con ellos es, por ejemplo, de que la inseguridad está aumentando. Hay grandes problemas con el aparcamiento, con la suciedad, con el alumbrado... la zona rural está abandonada, se sigue sin solventar la situación de mendicidad en la calle y hay un importante problema en la atención social a los mayores. Hay que solucionar las cosas que mejoren la vida del día a día de los ciudadanos.

Antes sobre Naval Gijón dijo que ir a los tribunales era malo. ¿Por qué llevó entonces al juzgado el plan de normalización llingüística?

En Vox no creemos que sea bueno judicializarlo todo, pero antes de lo que hablábamos era de que dos administraciones se pusieran de acuerdo y aquí de un plan que, como dijo la sentencia, no estaba bien desarrollado. Faltaba la memoria económica, faltaba una consulta pública a los ciudadanos sobre su contenido, faltaba la publicación en la página web... Había muchos fallos. Nosotros lo llevamos al juzgado por eso, no por el plan de normalización en sí mismo. Si se quiere hacer, háganlo pero háganlo bien de verdad. Ahora han recurrido esa sentencia.

Si mira a izquierda y derecha en el salón de plenos, ¿se siente aislada?

En lo personal hay una relación cordial con todo el mundo. En lo político no es que Vox esté en contra de todos, es que todos están en contra de Vox y eso se ve en el Pleno. Las izquierdas están constantemente preocupadas en hacer su relato. Su única idea es presentar la sociedad desde el punto de vista de la confrontación y de la conquista social. Todo en ellos es ideología.

¿Y con la derecha?

Nosotros teníamos un pacto que ellos rompieron. La relación que tenemos con ellos es la relación que, con el paso que dieron, quisieron ellos que tuviéramos.

¿Tampoco ha mejorado su relación con su excompañero?

Bueno, una persona que te traiciona... Mi excompañero, y Foro, lo que hicieron fue usurpar los votos de Vox para tener el bastón de mando. Exclusivamente para eso. Por tanto, no son personas válidas y no son de fiar. En lo único que estoy de acuerdo con Barbón es en aquello que dijo de que para ser buen político había que ser buena persona. Hay mucha gente que eso no lo cumple.