Las claves de la Fiesta de la Música en Gijón: un "fiestón" con 20 actuaciones el 21 de junio

La celebración se lleva a cabo en más de 120 países, con el fin de que los profesionales de la música compartan sus experiencias con la calle. Gijón participa otro año más en la Fiesta de la Música, como cada 21 de junio. Y este año será un "fiestón", como destacaron desde la Fundación Municipal de Cultura, en la presentación de las actividades. Porque al caer en sábado, habrá también recitales por la mañana, para sumar hasta 20 actuaciones, 19 de ellas en la calle, por todos los rincones de la ciudad.

"Es un evento que permite disfrutar de la música al aire libre, para llenar parques y plazas de Gijón con música en directo", destacó la edil de Cultura, la forista Montserrat López Moro.

De esas 20 actuaciones, 13 de ellas serán de bandas de gaitas y grupos folclóricos de baile. "Se trata de una muestra variada de estilos y diferentes propuestas musicales, pero con grupos fundamentalmente de origen asturiano y con un peso importante de la música tradicional", señaló Verónica Rodríguez Fernández, jefa del departamento de Innovación Cultural de la Fundación de Cultura de Gijón.

Una de las novedades del programa será la presencia de un grupo de rap, "Souls in pan", que actuarán en Cimadevilla a las 20.00 horas. "Es la apuesta que hacemos para llegar a un público más joven, con uno de los grupos relevantes de la escena underground", destacó Rodríguez.

Además, la Fiesta de la Música compartirá sinergias con la Feria del Libro, y dos de los conciertos también estarán enmarcados en esa programación, como los de "Loca Bohemia Quintento", a las 21.30 horas en el paseo de Begoña junto al quiosco de la música. Y el del Antiguo Instituto, a las 22.30 horas, de Begoña Olavide y Javier Bergia. Completan las actuaciones musicales de grupos de ese día "Akin and the Afobeat Brothers", a las 12.30 horas en el parque de La Serena; el conjunto de trombas y trombones del Conservatorio de Música de Gijón, a las 13.00 horas en el parque Isabel La Catolóca; "L&R", a las 19.00 horas en el parque de Fernando VI en El Cerillero; y "The Soulers", a las 20.00 horas en la Plaza de la República.

En cuanto a bandas y grupos folclóricos, actuarán a las 12.30 horas las siguientes formaciones: Saxum (Plazuela de San Miguel), Magüeta (Plaza de Italia), El Turruxón (Plaza de La Guía), Pepe Blanco (Parque de Contrueces), Na Señardá (Plaza del Marqués) y Covadonga (Escultura de homenaje a los niños de la guerra, en El Arbeyal). Y las 20.00 horas estarán Excelsior (Parque Elisburu, en La Calzada), Coros y Danzas Jovellanos (Plaza del Seis de agosto), Flor de Xaranzaina (Parque Madres de la Plaza de Mayo, en Laviada), El Xolgoriu (Campo Valdés), Noega (Plaza del 3 de Abril, en El Llano), Gaitas Villa de Xixón (Jardines del Náutico) y Gaitas Conceyu de Xixón (Parque de la Fábrica del Gas).