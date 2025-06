IU pide crear una oficina de protección animal en el Ayuntamiento

Seis medidas incluye la proposición que para impulsar políticas municipales en materia de bienestar animal presentará para su votación en el Pleno del miércoles la edil de IU Noelia Ordieres. El paquete de actuaciones parte de la exigencia de que se determine ya la ubicación del nuevo albergue de animales, pero no se queda solo en eso. "No se puede seguir demorando la adopción de soluciones reales. El albergue actual de Serín no reúne las condiciones que merecen ni los animales ni las personas que trabajan o colaboran allí. Estamos en el ecuador del mandato y aún no se ha definido la parcela para el nuevo equipamiento. No es razonable", denuncia Ordieres.

Su propuesta plenaria incluye también planificar espacios destinados a perros sueltos en todos los barrios de la ciudad, aprobar una nueva ordenanza municipal de bienestar animal, crear una oficina municipal de protección animal, promover campañas de concienciación ciudadana sobre la importancia de la fauna urbana y declarar Gijón como "ciudad libre de maltrato animal". Para Ordieres sacar adelante este paquete de medidas "permitiría que Xixón pase de las buenas intenciones a una estrategia sólida en defensa de los derechos de los animales".