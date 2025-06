Alerta de estafa en el autobús municipal de Gijón

A través de sus redes sociales, la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) ha lanzado una advertencia a sus viajeron ante una posible estafa detectada también a través del mismo canal en internet. En concreto, avisan a posibles de víctimas de que no se fíen de una promoción de descuentos que se oferta en una página de la red social Facebook que no existe. "Hemos detectado una página en Facebook que ofrece ofertas para la Tarjeta de Transporte, Emtusa y el ayuntamiento de Gijón no realizan este tipo de promociones", señalan desde Emtusa.

La página fraudulenta lleva por título "Transporte público en Gijón" y publica que, coincidiendo con un supuesto aniversario de Emtusa, se ofrecen descuentos a los viajeros. Todo su contenido es falso, como se advierte desde Emtusa para evitar que ningun ciudadano caiga en la trampa.

No es la primera vez que desde esta página de Facebook se lanzan campañas falsas. El pasado año también realizaron una publicación sobre unos supuestos bonos anuales que también eran una estafa. En aquella ocasión también desde Emtusa se apresuraron a alertar a la ciudadanía.