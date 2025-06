El Conservatorio de Música y Danza de Gijón, "orgulloso" de sus 37 egresados

Suena un timbre por megafonía, se apagan las luces. El telón se recoge y en el escenario lucen siete bailarinas que, con vestuario en tonos rosados, realizan un espectáculo de danza al ritmo del piano y la flauta. Ellas son "Quintet for seven", una agrupación de baile formada por siete chicas. Pero no es un show más; es el que marca un punto de inflexión en sus vidas, porque todas ellas se graduaron ayer en la ceremonia de fin de enseñanzas del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. El teatro de la Universidad Laboral acogió el acto que puso el broche de oro de los estudios de 37 alumnos y alumnas del centro de la promoción correspondiente a 2025.

"Es un orgullo que tanto alumnado se gradúe, creemos en el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí", les felicitó su directora, Julia Álvarez, justo antes de lanzarles una inmejorable flor: "Sois unos héroes". Álvarez, que se refirió al día como uno "superespecial" y "el más importante del año", puso de relieve en su discurso de despedida que son "unos estudios difíciles" en los que es necesaria la "constancia" y el "tesón". "Espero que llevéis la música siempre con vosotros y tengáis un hueco en vuestro corazón para el conservatorio", deseó.

La ceremonia, que estuvo hilada a través de varias actuaciones de música, danza y canto que protagonizaron los egresados, tuvo también su momento álgido en la entrega de los premios "Ángeles Martínez" al mejor expediente académico, que otorga la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del conservatorio. En esta ocasión, fueron dobles: uno para música y otro, la novedad, para danza. "De esta forma reconocemos la entidad que tiene esta disciplina en el centro", apreció el presidente del colectivo, Tomás García. Los premiados fueron Pedro Manuel Fernández Valera, de las especialidades de piano, violín y viola, y María Iglesias Terán, de danza clásica.