Juan Carlos Alcaide, sociólogo y experto en márketing: "La economía plateada mejora vidas y genera riqueza y empleo"

Juan Carlos Alcaide Casado (Madrid, 1966) es un sociólogo y posgrado en marketing para el que la economía plateada, la que implica a los mayores de 50 años, es la "economía del futuro". El experto, que ayer inauguró el Foro de Innovación y Oportunidades en la Economía Plateada, organizado por Gijón Impulsa, que se celebró en la Antigua Escuela de Comercio, indica que, actualmente, abarca que este sector genera un tercio del PIB de nuestro país. La gente mayor busca, principalmente, "la felicidad" con amigos y familiares.

¿Qué es la economía plateada y por qué es relevante?

Es la economía del envejecimiento o longevidad. Se genera en torno a los mayores de 50 años. Hay una directa y otra indirecta. La directa es el consumo de este grupo de edad, que en Asturias se estima en torno al 35 por ciento de total de la sociedad. La Unión Europea calcula que un tercio del PIB tiene que ver con los mayores de 50. La indirecta son los insumos necesarios para ofrecer esos bienes y servicios, como los ingredientes o la electricidad para hacer un plato en un restaurante, por ejemplo.

¿Qué porcentaje representa con la suma de directa e indirecta?

En algunas zonas de España es el motor de 65 por ciento de la economía. Por ejemplo, existe un estudio que señala que en la isla de Tenerife le debe a los mayores de 50 el en torno al 70 por ciento de su economía.

¿Qué sectores son los más implicados?

Principalmente ocio y consumo de cosas que nos hacen felices y, más mayores, geriatría. La economía plateada se divide en tres segmentos: de 50 a 67 años; de 67 a 80 años y de esta última edad en adelante. En el primer tramo, con la vida hecha, quieres vivirla en plenitud y quieres disfrutar, disfrutar y disfrutar. En el segundo, viene la jubilación, tenemos más tiempo aunque un poco menos de dinero por cobrar una pensión en vez de un sueldo, pero nos sobra dinero en términos generales por estar todo pagado, no tener que ir a trabajar, etc. Así se pueden buscar momentos de sociabilidad, ocio y felicidad con amigos y familia, el envejecimiento activo. A partir de los 80, es la geriatría, ya no hablamos de disfrutar ni risas, sino de cuidados. No obstante los españoles llegan a estas edades con un alto grado de felicidad en su conjunto.

¿Qué oportunidades presenta la economía plateada?

Hay una enorme oportunidad de empleo y riqueza. Una, en el mundo de la tecnología. Por ejemplo con la telemedicina, la teleasistencia, los telecuidados. También en el sector de los cuidados propiamente dicho. La atención domiciliaria es algo muy interesante. También el ocio y envejecimiento activo con empresas de deporte, fisioterapia, rutas, excursiones culturales, viajes. También en la reforma del hogar, para hacerlo más accesible y confortable. También en términos de terapias antienvejecimiento para hacerlo más llevadero o intentar revertirlo para llegar a alta edad con una calidad de vida mucho mayor. Es una muy buena ocasión para combatir el paro juvenil, promoviendo que los jóvenes crearan empresas para dar servicios a los mayores. También de mayores de 50 para personas de su rango de edad, al tener un tropiezo laboral.

¿Las empresas se están dando cuenta de este nicho?

Van muy lentas. Me gusta decir de bromar que en las empresas, "mucho plateado, pero poca economía". Hay muy pocos niveles de inversión.

¿Y con lo público?

La colaboración público-privada es necesaria. Pero en España hay un problema, y es que todo se hace con un sesgo ideológico. Seas del color que seas no se puede obviar esta colaboración porque el Estado no tiene capacidad de llegar al último concejo con ciertos servicios, entonces tiene que potenciar que haya emprendimiento de personas cualificadas que puedan dar estos servicios que son de gran ayuda a lo público porque son un gran ahorro de los costes sanitarios. Hablo de cuidados, de luchar contra la soledad no deseada, ayudar al voluntariado para que hagan su trabajo junto a lo público.

¿Qué retos tiene Asturias?

En mi opinión es la feminización de la economía plateada. Hay una ratio de 3,31 mujeres de más de 64 años versus niñas menores de 15. También la atomización poblacional, porque Asturias no solo es Oviedo o Gijón, hay muchos municipios poco accesibles que no disponen de los servicios de los que hablaba antes.

¿Cómo valora la creación de un Observatorio?

Lo veo maravilloso para verificar que es lo que nos viene mañana y también en el futuro a corto plazo.

¿Qué mensaje le manda a la sociedad sobre la economía plateada?

El futuro está en la gente con pasado. Claramente es la economía del futuro y en el corto plazo tiene un doble reto: ganar dinero mejorando la vida de la gente. Lo mejor que podemos hacer por el prójimo es mejorar su vida y generando empleo y reparto de la riqueza.