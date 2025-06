La Alcaldesa de Gijón, tajante con Vox: "El título de hijo predilecto a Santiago Carrillo se lo entregué yo y no me arrepiento"

Con un "esta distinción me correspondió a mi entregarla y no me arrepiento" remató la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, el no que en nombre de su gobierno había dado minutos antes la también forista Montserrat López Moro, concejala de Cultura, a la petición de Vox de retirar a Santiago Carrillo el título de hijo predilecto de la ciudad y la calle a la que da nombre en El Llano.

"Ni fascistas ni comunistas deben ser homenajeados si tienen sangre en las manos. No queremos calles con nombres de asesinos", había defendido Sara Álvarez Rouco en su petición en forma de ruego.

"Ese título lo decidió la Corporación en 2010 por unanimidad y nada ha cambiado desde entonces", explicó López Moro tras recordar que peticiones similares sobre Carrillo y otros dirigentes comunistas ya las había presentado Vox sin éxito en otros municipios.

Sara Álvarez Rouco había anunciado este ruego esta semana, considerando que “Gijón debe dejar de rendir tributo a quien representa una de las etapas más oscuras y sangrientas de nuestra historia reciente”.

Acto de entrega del título a Santiago Carrillo, en 2010, en el Teatro Jovellanos. / Marcos León

Reconocimiento a Santiago Carrillo en 2010 en Gijón

La petición de Vox no prosperó. "No sé qué le hizo pensar que el Ayuntamiento de Gijón se lo iba a acertar", replicó la forista a Álvarez Rouco, para quien la posición del gobierno lo posiciona dentro "del sectarismo de las izquierdas". "Nosotros no estamos aquí para reabrir heridas ni usar la memoria democrática como un arma arrojadiza", remató la forista.

PSOE, IU y PP –con la ausencia por ese motivo de dos de sus ediles– aprobaban en diciembre de 2010 la concesión del título de hijo predilecto a Carrillo dentro de un pleno de honores donde se nombró hijo adoptivo a Rodrigo Rato.

El cambio de Corporación hizo que el título le fuera entregado en junio de 2011 por una Carmen Moriyón entonces en la Alcaldía. El Pleno retiró el título a Rato en 2014.