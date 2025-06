Aplausos, emoción, gratitud... así fue la despedida de Floro del Ayuntamiento: "Cuidar de Gijón ha sido para mi lo más grande"

No pudo evitar emocionarse. Ni emocionar a quienes ya son sus excompañeros de Corporación. Luis Manuel Flórez, "Floro", se despedía este miércoles del salón de plenos, de la portavocía del grupo municipal del PSOE, de su acta de concejal y de dos años "viviendo de cerca la política". Y se despedía con los ediles de todos los grupos de la Corporación en pie y aplaudiéndole. "Cuidar de Gijón es lo más grande que nos puede pasar, por lo menos para mi. Estar aquí ha sido un privilegio y un honor que nunca pensé tener", confesaba un Floro al que los aplausos de sus compañeros daban un respiro cuando se le quebraba la voz en esos minutos de despedida.

Activista social curtido en mil batallas, impulsor de Proyecto Hombre y medalla de plata de Gijón por su labor en favor de la ciudad, Floro sonrió al recordar sus inicios municipales de hace dos años "sin saber muy bien que hacer, cuando aprendías una cosa aparecían otras 80 nuevas; y luego lo de ser portavoz...", reflexionó sobre su descubrimiento de la política "porque yo siempre estuve cerca de políticos pero desconocía lo que era la política de verdad, hay que dar un paso al frente para enterarte de cosas que ni sabías como eran" pero, sobre todo, festejó irse del Ayuntamiento lleno de experiencias y de amigos.

"Dicen que a la política no se viene a hacer amigos. Eso no va conmigo. Yo veo personas antes que siglas y me voy de aquí con una mochila llena de vuestros rostros, de los rostros de gente que aprecio", indicó el ya exedil antes de desear al resto de los munícipes "que tengais muchísima salud para seguir estos dos años, que serán duros, tirando de Gijón; que es lo que merece la pena y para los que nos pusieron los gijoneses y las gijonesas".

Floro, "un hombre de paz"

Confesó Floro que se va porque necesita tiempo para cometer los retos que le ha puesto ahora la vida por delante pero asegurando que "seguiremos viéndonos por ahí, yo ya más esponjao tras quitarme esos veinte kilos de peso de encima y la ciudad podrá seguir contando conmigo en la medida de mis posibilidades. Gracias compañeros y compañeras".

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, fue la primera en una ronda de agradecimientos a la que se sumaron todos los portavoces municipales y en la que se coincidió en destacar el compromiso de Gijón con Floro y su talante. "Usted es paz en si mismo; que esa paz que nos trajo le siga acompañando. Nuestros mejores deseos", dijo Moriyón antes de que una también emocionada Olaya Suárez (Podemos) se despidiera con un "aquí tienes una compañera de lucha; eres una gran persona, voy a echarte de menos", que Javier Suárez Llana (IU) recordará que "tu medalla de Gijón demuestra que tu trabajo por la ciudad no empezó aquí" y que Sara Álvaro Rouco (Vox) le agradeciera "un buen trato que ha sido difícil para mi grupo tener en esta Corporación".

Desde el equipo de gobierno la despedida se la dieron Ángela Pumariega y Jesús Martínez Salvador. La portavoz del PP destacando la capacidad de Floro de haber puesto a todos de acuerdo e n su despedida y el portavoz de Foro –que tenía al socialista enfrente en cada Pleno–poniendo en valor "haber tenido delante una cara amable de verdad. Todos somos primero personas y luego concejales".

No habló nadie del PSOE en ese momento pero sus compañeros de grupo, los priemros en levantarse a aplaudirle, le rindieron tributo público a través de las redes sociales: "¡Gracias Floro! Hoy el Pleno te despide con los mismos honores con los que llegaste a la política. Tu talante forma parte de la buena historia de la democracia y de nuestro Ayuntamiento. Seguiremos cuidando juntos de Gijón".