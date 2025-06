IU y Podemos buscan impulsar desde Gijón la ley a favor del colectivo LGTBIQ+

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, portavoces de IU y Podemos, firman una proposición con la que buscan que el Pleno visibilice hoy su compromiso con el movimiento LGTBIQ+ asturiano y la Corporación local inste al parlamento asturiano a darle el impulso definitivo a la ley LGTBIQ+ para que pueda ser aprobada en el primer semestre de 2026. Esta iniciativa plenaria enlaza con la reivindicación que Xega ha convertido en el lema de la manifestación que con motivo del día del Orgullo celebrará el próximo día 28 en Gijón: "Vergoña. 20 años después: Asturies ensin llei LGTBI+".

Al margen de esta iniciativa, la polémica se centraba en las últimas horas en la viabilidad de sacar adelante una declaración institucional por el día del Orgullo. Dos propuestas sobre la mesa. Una remitida desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a modo de modelo que habla del orgullo LGTBI y otra elaborada desde Xega que se extiende al colectivo LGTBIQ+. Foro, PP, IU y Podemos plantearon su apoyo a ambas, Vox a ninguna y el PSOE evitó confirmar el sentido definitivo desde su voto ante el resto de los grupos aunque ya había notificado a Xega su incomodidad con la referencia al colectivo "queer". Salvo cambios de última hora, que no se descartan, todo apunta a que los socialistas apoyarán la propuesta de la FEMP, pero no la de Xega.

No hay que olvidar que el año pasado no hubo declaración institucional por el 28 de junio ante el rechazo del PP, Vox y el edil no adscrito. Pero tampoco salió adelante una declaración a finales de año en repulsa a agresiones homófobas ante la negativa del PSOE a apoyar un texto con ese Q+. El PSOE local asumía así el mandato de su congreso federal.

Retroceso en derechos

Con o sin declaración institucional, la prioridad en la lucha del colectivo es esa ley por la que llevan décadas esperando. Yosune Álvarez, de Xega, no solo recordaba ayer que Asturias, junto a Castilla y León, son las únicas autonomías sin ley propia. También defendía la urgencia de dar esa cobertura al colectivo en momentos de retroceso de sus derechos y avalaba el anteproyecto de ley ya cerrado con la Dirección General de Diversidad Sexual del Princpado por estar consensuado y suponer "aterrizar en la realidad de nuestro territorio la ley estatal". Su deseo es que de la pancarta que abra la protesta del día del Orgullo de 2026 "desaparezca la palabra vergüenza porque ya sea la del orgullo de verdad".

Para Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, no "hay excusas" para que un parlamento con mayoría progresista como el asturiano no saque adelante esa ley y pidió valentía para no permitir retrocesos en un momento "en que nuestros derechos son moneda de cambio de pactos de gobierno con la derecha y la ultraderecha".

La portavoz de Podemos –que a título individual presenta otra iniciativa vinculada a acciones de apoyo al mismo colectivo– criticó la anomalía que supone que una Asturias gobernada durante décadas por el PSOE no tenga esa ley, que además fue uno de los primeros compromisos de Adrián Barbón al asumir la presidencia.