Tumban el recurso del joven que pegó a un pescador en Fomento

Fue condenado a tres años de cárcel y tres años de cárcel será lo que finalmente tenga que cumplir. El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha tumbado el recurso del joven que fue condenado por un delito de lesiones por propinar a una brutal paliza a un pescador vasco en la zona de Fomento. La agresión se produjo en abril de 2021 y la primera sentencia, emitida por la sección octava de la Audiencia Provincial, data de enero de este año. Las dos situaciones fueron desveladas en su momento por LA NUEVA ESPAÑA. Contra la sentencia emitida ahora por el TSJA aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Dicha sentencia mantiene la pena de tres años contra el implicado reconociendo que se llega a la condena "por vía indirecta", ya que el mismo texto reconoce que ni la víctima, ni su acompañante, ni los testigos acreditaron de forma directa que el joven fuera el responsable de la agresión.

La sentencia reconoce como hechos probados que el 23 de abril de 2021 sobre las 23.55 horas de la noche en la travesía de La Casilla, en Fomento, el acusado "en unión con otra persona que no ha sido identificada y de común acuerdo" agredieron al pescador propinándole patadas en la cabeza y un puñetazo en la cara que le hizo caer al suelo "sangrando de forma abundante por la zona de la cabeza". También, que luego huyeron de la zona en un vehículo, un Audi de color negro, que el procesado conducía. Este dato del coche es uno de los elementos claves que fundamentan la condena.

Esto es así porque tanto el acusado, como su novia, reconocieron estar la noche de autos en el lugar de los hechos y usar ese coche. Él había contado que, efectivamente, en esa fecha y en esa hora fue a la travesía de La Casilla para recoger a su pareja. Negó, en la vista oral, en todo momento haber sido el responsable de los golpes que dejaron a la víctima malherida. De tal gravedad fueron las lesiones que, de hecho, el pescador tuvo que dejar su trabajo en alta mar al haber quedado sordo de un oído y, por tanto, haber perdido parte de su equilibrio. En esa misma vista oral, y tal y como se recoge en la sentencia en apelación, ni la víctima, por la dureza de los golpes, ni el amigo que se encontraba con ella cuando sucedieron los hechos fueron capaces de identificar con claridad a los agresores. No lo hicieron en la instrucción, ni tampoco el día del juicio. Sí que el compañero del pescador herido pudo sacar una foto a uno de los dos coches que allí había.

El recurso de apelación se basa en dos argumentos. El primero, que durante la vista oral no se permitió preguntar al amigo del pescador y al pescador si con total claridad podían identificar al acusado. Y el segundo, que, según esta parte, se ha hecho una incorrecta valoración de las pruebas que no sería suficiente para enervar la presunción de inocencia del procesado. El primero de los argumentos lo tumba el TSJA porque advierte que la defensa del joven no protestó en su momento pudiendo haberlo hecho "apreciándose por ello que el conjunto de la prueba se practicó con sujeción a las normas procesales".

El segundo también se desestima puesto que entiende el TSJA que hay elementos indirectos para condenar al joven, pese a no haber sido identificado. Esto es así porque él mismo y su novia reconocieron haber estado en el lugar de la agresión esa noche, pero sobre todo porque a raíz del relato de los testigos, el coche en el que escaparon los agresores coincide con el que el propio procesado reconoció que iba conduciendo esa noche. Entre esos testigos se cuenta también un sereno que les hizo señas para que pararan y que hasta llegó a sacar una foto al Audi. Eso, sumado a una serie de contradicciones sobre la velocidad a la que se fueron, entre otras cosas, son motivos para mantener la condena.

Ningún testigo lo identificó

El TSJA ha mantenido la condena de tres años por un delito de lesiones para el joven que agredió de forma brutal a un pescador en Fomento en abril de 2021. La condena se mantiene pese a que ningún testigo le identificó como el autor de los hechos. El TSJA aprecia contradicciones en su relato y se basa en que los testigos si identificaron con claridad el coche en el que huyó.