La calle San Antonio mutará en un jardín "vistoso" para dar luz al negocio local

Llenar la calle de vida y de flores por una ocasión especial, a la par que reivindicar el negocio local y poner de relieve la importancia de una de las calles más céntricas –aunque para algunos "oculta"– de Gijón. Esa es la iniciativa de que han ideado veinte comerciantes de la calle San Antonio, que mañana y pasado tornarán en jardín la vía aprovechando la festividad del santo que le da nombre. Los tenderos esperan hacer "vistosa" la calle, que comunica varios ejes comerciales de la ciudad, y que la gente vea "algo diferente".

"San Antonio acumula mucho pequeño comercio, que en Gijón creemos que es un valor para el visitante y así nos lo expresan", explica Eva García, al frente de una papelería en la esquina con la calle Instituto, que opina que tanto la propia ciudadanía como la Corporación municipal deben darle "su lugar" al comercio pequeño y "cuidar" las ubicaciones en las que abunda. Mientras, vecinos de calle se afanan, de acá para allá, e inflan globos y sacan algunas plantas de las trastiendas para ofrecer una pequeña muestra de lo que se podrá disfrutar en las próximas jornadas.

La iniciativa ya va para tradición; hace varios años que decidieron echarse la manta a la cabeza y ponerse con la decoración urbana. En algunas ocasiones, con globos de colores; o en Navidad, con la instalación de abetos decorados con estrellas. Este año colocarán una planta por comercio y multitud de hinchables de margaritas y ofrecerán descuentos a quien se acerque.

Propuestas originales

La variedad de bienes y servicios que ofrecen los negocios de las dos manzanas que atraviesa San Antonio va desde lo innovador a lo más clásico: hay plantas de aire, una tienda de menaje del hogar artístico que cuenta con sala de exposiciones, librerías, zapaterías, servicios de uñas, peluquerías... Pero siempre desde el prisma de lo "original" y el "trato cercano" y de "tú a tú" con la clientela. "Hemos tenido éxito anteriormente –afirma García–, porque la gente veía la calle bonita, le gustaba y se acercaban más".

Aunque la ilusión por celebrar San Antonio a pie de calle les embarga, hay una sombra que sobrevuela desde hace tiempo a su calle y que les tiene preocupados, según explican los comerciantes. Se trata de "invasión" de furgones, camiones y otros vehículos pesados –principalmente proveedores de la hostelería circundante– que invaden las aceras día sí y día también. Este hecho causa a todos ellos múltiples inconvenientes, al convertir la calle en un "parking de furgones" que crea un ambiente poco atractivo para los visitantes.

"A veces es difícil que la gente pase por aquí, todos somos pequeños y la experiencia no es de venir ‘a tiro fijo’, sino la de pasear y descubrir nuevos locales y productos", manifiesta Pablo Fernández. El joven llegó hace unos pocos meses a la "familia" de esta céntrica vía, pero es de los más enérgicos en la queja. "A veces no puedo entrar o salir de mi tienda de lo cerca que aparcan y tapan por completo las fachadas; muchas veces los clientes no nos encuentran por eso", añade.

"La propuesta decorativa también es una reivindicación del uso de esta calle peatonal por los comerciantes y la ciudadanía", acotan los comerciantes, que, no obstante, transmiten su crítica desde una óptica "positiva". Precisa que los comerciantes "entienden" que los repartidores son gente que está trabajando, pero instan a buscar soluciones. Los tenderos sugieren al Ayuntamiento la colocación de jardineras o bolardos en la acera, o algún otro remedio alternativo.

Por lo pronto, mañana disfrutarán del San Antonio más floral con una calle lista para pasar revista.