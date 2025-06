Ni murales para el Oeste ni registros por temas de salud

Solo la modificación presupuestaria por un millón de euros para ayudas de emergencia en Servicios Sociales consiguió la aprobación unánime del Pleno, que votó tres ajustes por 10.694.493 euros a las cuentas municipales de 2025. La izquierda votó en contra de los 1,9 millones de remanentes incorporados al Patronato Deportivo al incorporar la financiación del Premier Pádel y de los 7,7 de ajuste al presupuesto del Ayuntamiento, al no estar de acuerdos con las prioridades marcadas por el gobierno. Sobre todo con la compra a la Universidad de su finca en la Pecuaria.

A través de una liosa operativa a partir de dos iniciativas –una del PSOE y otra de IU y Podemos– enmendadas desde el gobierno y rematadas con una transaccional, el Pleno dio su aprobación unánime a impulsar mejoras en el programa 11x12 de conciliación familiar y laboral. Mejoras a trabajar con las familias y los agentes sociales de la concertación y que incluyen estudiar el traslado de su gestión a Educación desde Empleo y aumentar sus plazas para, de manera paulatina, cubrir el 100% de la demanda. La primera mejora será una nueva herramienta de gestión.

Ni un solo apoyo encontró el PSOE a su plan de utilizar p remanente del presupuesto local para garantizar desde el Ayuntamiento la rebaja de precios de Emtusa que se pierde el próximo 1 de julio. Pérdida del 50% en los viajes con tarjeta ciudadana y bonos o tarjeta de Emtusa. "Ni el Principado les sigue la estrategia", replicó al PSOE, Pelayo Barcia, presidente de Emtusa, al anunciar que desde la CTA se ha contratado una publicidad en los buses municipales animando a viajar por 0,45 con la tarjeta Conecta. "La forma más barata de viajar en este autobús" es el eslogan.

El apoyo de Foro –ante la abstención de PSOE, PP y el edil no adscrito y el no de Vox– le valió a IU y Podemos para sacar adelante la iniciativa por la que el Pleno instará al parlamento asturiano a tramitar ya la ley LGTBIQ+ del Principado. La proposición salió adelante ante la mirada de representantes de Xega en el público y un enfrentamiento entre los proponentes y el PSOE. Minutos antes el Pleno (sin Vox) aprobada una declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBI siguiendo el modelo de la Femp. El PSOE no aceptó el escrito de Xega que incluía al colectivo "queer".

La falta de muros adecuados fue una de las razones que le dio la edil de Cultura a Podemos para no aceptar su propuesta de impulsar murales y rutas guiadas que recuerden el pasado obrero de los barrios de la zona oeste. No fue el único no. Vox se llevó varios. Incluyendo a su petición de crear un registro de locales con opciones para celiacos y otro de personas electrodependientes. Esta última iniciativa conllevó la participación en el Pleno del socialista Juan José Alonso, director en el servicio de Salud del Principado. Fue el quien concretó que en el área V hay registradas 6.203 personas con equipos eléctricos en sus casas.