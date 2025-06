Los profesores de los colegios concertados de Gijón, "con rabia" ante una nueva jornada de protestas: "Tenemos que seguir presionando"

Los profesores de los colegios concertados de Gijón se suman de nuevo a una jornada de protestas en la que volverán a exigir una mejora de sus condiciones laborales. Al igual que hicieron el pasado jueves, desde diferentes centros de la ciudad se han reunido para acudir a la manifestación de Oviedo como muestra de fuerza ante la Consejería de Educación.

A primera hora de la mañana, frente al colegio Inmaculada ya se podían ver las primeras camisetas naranjas que portaban los profesores del centro. Poco a poco, el bullicio fue en aumento, llegando incluso a personarse varios agentes preguntando si había una concentración allí no notificada.

Solucionado el malentendido, casi la totalidad de los profesores de la escuela, salvo los que tuvieron que cubrir los servicios mínimos, se subieron al autobús rumbo a Oviedo. “Estamos con más esperanza que realidad. Sobre todo, después de las palabras de ayer de Barbón. Lo que ha dicho sabe que es mentira y eso nos ha motivado a venir hoy con más rabia. Una cosa es que tengas una opinión contraria o no estés de acuerdo con estas reivindicaciones y otra es mentir abiertamente”, expresaba con vehemencia Ricardo Ruiz que además de ser profesor del colegio también es padre de dos niñas. “Me las llevo conmigo, me preguntan qué está pasando y les intentas explicar a su nivel a que se deben todas estas protestas. Al final lo que hacemos es por ellos, queremos que los alumnos tengan la mejor calidad de esta educación”.

Profesores del colegio Inmaculada de Gijón. / Marcos León / LNE

Entre las demandas se encuentran aumentar el salario “que lleva congelado más de veinte años”, como expone Ruiz o “incrementar las plantillas de auxiliares, bajar la ratio de alumnos o disminuir la burocracia”, como complementa Elena Rodríguez, profesora de infantil. “Estamos con ganas e ilusión de que nos atiendan en la Consejería. Que se sienten y que los niños de la concertada, que también forman parte del sistema, tengan los mismos recursos o parecidos”, añadía.

“Tenemos que seguir presionando a ver si conseguimos lo que pedimos. Me parece que el Principado tiene a la escuela concertada de lado. Por nuestra parte queremos una equiparación justa para el alumnado y para los profesores”, explicaba, por su parte, Marcos Fuentes.

Desde el centro asumen que el momento de las protestas es crucial, con el verano a la vuelta de la esquina, pero también aseguraban no desistirán en las protestas si el enfrentamiento no se desbloquea en los próximos días. “En septiembre reanudaremos las huelgas. Cuando llegue el verano igual en Consejería se piensan que nos vamos a olvidar, pero no. En septiembre volveremos con lo mismo y lo que haga falta. Para lo que nos convoque el sindicato ahí estaremos". En el caso de la Inmaculada, este jueves apenas acudieron cerca de un centenar de alumnos de los casi 1.200 que tienen. En otros centros como el colegio San Vicente Paul la respuesta ha sido similar, con algo menos de 70 alumnos que acudieron a clase.